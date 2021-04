Happy Fridays: 3 GB gratis dla klientów T-Mobile

Zbliża się niezbyt pogodny weekend. Na tę okazję T-Mobile Polska przygotował dla swoich klientów indywidualnych kolejną promocję z cyklu Happy Fridays. W najbliższy weekend będą oni mogli aktywować bezpłatną paczkę internetową o wielkości 3 GB.

Kwiecień plecień, bo przeplata... W tym roku możemy naocznie zweryfikować stare przysłowie o zmienności pogody. Słońce zachęcające do długich spacerów przeplata się ze śniegiem i deszczem. Bez względu na aurę, T‑Mobile stawia na sprawdzone rozwiązania, które mogą umilić każdy dzień korzystającym z oferty magentowego operatora. W ramach cyklicznej akcji Happy Fridays, klienci indywidualni z abonamentem, a także użytkownicy ofert MIX i na kartę, mogą odebrać pakiet 3 GB do wykorzystania w kraju. Dzięki temu będą mogli jeszcze dłużej korzystać z dostępu do Internetu i umilać sobie najbliższe dni, na przykład słuchając podcastów podczas wędrówek po lesie, czy oglądając ulubione seriale i filmy w swoich domach.

Zobacz: T-Mobile ostrzega przed SMS-ami od wirtualnego kasyna

Zobacz: T-Mobile: ilość danych w sieci 5G wzrosła od początku roku ponad dwukrotnie

Jak włączyć pakiet?

Darmowa paczka gigabajtów będzie czekać na zainteresowanych przez cały weekend, od 16 do 18 kwietnia 2021 roku, w aplikacji Mój T‑Mobile. Prezent można również odebrać poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści HF pod bezpłatny numer 80800. Bonus będzie aktywowany w ciągu 72 godzin.

Dla użytkowników ofert MIX oraz na kartę pakiet jest ważny przez 7 dni. Z kolei osoby posiadające abonament będą mogły korzystać z prezentu do końca aktualnego cyklu rozliczeniowego. Z promocji można skorzystać tylko jeden raz.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie, który powinien zostać udostępniony w najbliższy piątek pod tym adresem.

Zobacz: W Play robi się naprawdę gorąco. Tinder Plus lub Tinder Gold do rachunku

Zobacz: Mobile Vikings: nowy internet mobilny na kartę z mocną promocją 50%. Pakiet 250 GB za 30 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: T-Mobile