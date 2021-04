Mobile Vikings: nowy internet mobilny na kartę z mocną promocją 50%. Pakiet 250 GB za 30 zł

Operator Mobile Vikings rozszerza swoją ofertę o nowy produkt. Vikingowie oficjalnie startują dziś z nową usługą internetu mobilnego na kartę. Z tej okazji przygotowali specjalną promocję, dzięki której „Pokłady Internetu Mobilnego”, jak to określa operator, można przetestować za połowę ceny.

Mobile Vikings przygotował nową ofertę internetu mobilnego na kartę, przekonując, że to, co proponuje, zrobi szum w branży. Paczki danych opisywane w komunikacie operatora jako „Pokłady Internetu Mobilnego” składają się, podobnie jak standardowa oferta Mobile Vikings na telefon, z trzech pakietów, które różnią między sobą wielkością GB oraz ceną. Dodatkowo operator proponuje specjalną promocję na start.

Korzystając z niej, pierwsze sześć doładowań użytkownicy otrzymują ze zniżką 50%. Najniższy pakiet to 100 GB w obniżonej cenie zaledwie 20 zł (standardowo będzie to 40 zł). Dorzucając 5 zł, można dostać dodatkowe 50 GB (czyli 150 GB za 25 zł, później 50 zł). Zdaniem operatora, prawdziwą okazję stanowi największy pakiet, w którym otrzymujemy aż 250 GB za jedyne 30 zł (później 60 zł).

Dodatkową korzyścią jest możliwość kumulowania niewykorzystanych gigabajtów przez pierwsze pół roku od zakupu oferty. Operator nie informuje, jak długo potrwa wspomniana obniżka cen, sugeruje jednak, by się pospieszyć i złożyć zamówienie jeszcze w kwietniu.

Korzystając z oferty Mobile Vikings, użytkownik nie jest związany żadną umową, może więc korzystać z internetu mobilnego tak, jak chce, kiedy chce i gdzie chce. Pakiet GB może być odnawiany zarówno raz na jakiś czas, jak i nawet kilka razy w miesiącu. Możliwe jest także zmienianie wielkości pakietów z doładowania na doładowanie.

By zachować ciągłość pakietu, nie trzeba także pamiętać o regularnych doładowaniach - oferowana przez Mobile Vikings opcja autodoładowania rozwiązuje ten problem. Wystarczy podpiąć do konta użytkownika kartę płatniczą, by doładowania wykonywały się automatycznie, jak w modelach subskrypcyjnych typu Uber czy Netflix.

Źródło tekstu: Mobile Vikings