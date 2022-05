T-Mobile daje rabat na ebooki i audiobooki

W najbliższej odsłonie cyklicznej akcji „Dobrze, że jesteś” operator T-Mobile przygotował rabat na wybrane ebooki i audiobooki dostępne na Publio.pl. Korzystając z okazji, upatrzoną książkę będzie można kupić za 9,99 zł.

Czuła przewodniczka Natalii de Barbaro, Grube wióry Rafała Paczesia czy Żmijowisko Wojciecha Chmielarza to tytuły, które w ostatnim czasie były rozchwytywane przez czytelników w Polsce.

To właśnie one, wraz z innymi bestsellerowymi pozycjami z Publio.pl, są teraz dostępne dla klientów indywidualnych T-Mobile w niższej cenie. Z kodem rabatowym zapłacą oni za wybranego przez siebie e-booka lub audiobooka tylko 9,99 zł.

Szczegółowa lista książek objętych promocją znajduje się poniżej.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy w dniach 20-24 maja zalogować się do aplikacji „Mój T-Mobile” i pobrać unikatowy kod zniżkowy. Na wybór idealnego ebooka lub audiobooka jest więcej czasu – rabat będzie ważny do 29 maja. Obowiązuje on na zakup jednej książki.

Aby odebrać prezent, należy wejść na stronę www.publio.pl/dobrzezejestes, zalogować się na swoje konto lub zarejestrować się w serwisie i dodać do koszyka wybraną książkę. Następnie wystarczy rozwinąć opcję „Masz kod rabatowy?” i podać kod zniżkowy, po czym kliknąć „Przelicz”, a na koniec wybrać metodę płatności i sfinalizować zakup.

Z prezentu mogą skorzystać zarówno abonamentowi klienci T-Mobile (T, T DATA, Rodzina), jak i posiadacze oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix).

