T-Mobile: 15 GB internetu do odebrania w Happy Fridays

Happy Fridays to cykl piątkowych promocji i ofert specjalnych skierowanych do użytkowników magentowej sieci korzystających z aplikacji „Mój T-Mobile”. Tym razem cotygodniowa akcja startuje wyjątkowo dzień wcześniej. Już dziś klienci z abonamentem, na kartę i w ofercie MIX mogą kilkoma kliknięciami aktywować darmowy pakiet aż 15 GB do wykorzystania w kraju.

Zobacz: T-Mobile daje 5 GB za korzystanie z aplikacji Moja Heyah

Najnowszy benefit w akcji Happy Fridays użytkownicy aplikacji mogą włączyć od dziś do piątku 31 stycznia do końca dnia. Dostępny w akcji darmowy pakiet to 15 GB na wykorzystanie w kraju.

Osoby, które zdecydują się na zainstalowanie aplikacji, zyskają w niej nie tylko cotygodniowe prezenty od T‑Mobile, ale także wygodny sposób zarządzania usługami. Dzięki aplikacji „Mój T‑Mobile ” można podpiąć wiele numerów na tym samym koncie, kontrolować wszystkie bieżące koszty dla każdego z nich oraz opłacać i przeglądać faktury.

Zobacz: T-Mobile: Happy Fridays - 50% więcej za doładowanie

Zobacz: Happy Fridays w T-Mobile - nowa cotygodniowa akcja z prezentami

Czym jest akcja Happy Fridays?

Od momentu wprowadzenia Happy Fridays w T‑Mobile klienci operatora mieli okazję skorzystać już z wielu ciekawych prezentów, od zniżek na urządzenia po darmowe usługi dodatkowe. W styczniu do tego zestawu dołączyły także podarunki od partnerów biznesowych T‑Mobile, takie jak np. rabaty na Cewe Fotokalendarz od Cewe.pl.

Aplikację Mój T‑Mobile - dostępną również w angielskiej wersji językowej - można pobrać ze sklepu App Store (iOS) lub Google Play (Android) oraz AppGallery (Huawei). Korzystanie z aplikacji nie zużywa pakietu danych i nie generuje dodatkowych kosztów.

Zobacz: T-Mobile dla firm: nowe urządzenia w ofercie oraz niższe ceny flagowców Samsunga

Zobacz: T-Mobile odświeżył ofertę Internet STRONG LTE

Źródło tekstu: T-Mobile