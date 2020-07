Opłatę za subskrypcję TVN24 GO można doliczyć do rachunku w T-Mobile

Osoby szukające najważniejszych informacji z kraju i ze świata mogą je znaleźć między innymi na platformie TVN14 GO. Opłatę za tę usługę można teraz przypisać do swojego rachunku w T-Mobile.

TVN24 GO to platforma dająca dostęp do dwóch opiniotwórczych stacji newsowych, TVN24 i TVN24 BiS, a także dodatkowych transmisji live oraz bogatej biblioteki programów informacyjnych i publicystycznych na żądanie. TVN24 GO daje także swobodę wyboru miejsca i czasu oglądania informacji, możliwość śledzenia treści newsowych na dwóch urządzeniach jednocześnie 24 godziny na dobę, a także dostęp do kanałów TVN24 i TVN24 BiS nawet do 7 dni wstecz. Użytkownik ma również możliwość cofania programu na żywo do dwóch godzin. Platforma pozwala równiż na kontynuowanie oglądania rozpoczętego programu na dowolnie wspieranym urządzeniu – komputerze, smartfonie lub telewizorze. Dzięki możliwości personalizacji serwisu użytkownik otrzymuje najistotniejsze newsy z ważnych dla niego dziedzin.

Zobacz: W Play Now i Play Now TV obejrzycie kanały TVN24 i TVN24 BiS

Zobacz: RFBenchmark potwierdza: najszybsze LTE jest w T-Mobile

Jedna faktura, łatwe rozliczenie

Klienci T-Mobile Polska, którzy zdecydują się na subskrypcję tej platformy, mogą dodać ją do swojego rachunku za usługi w magentowej sieci. Wystarczy założyć konto w serwisie TVN24 GO, odszukać najbardziej interesującą opcję subskrypcyjną oraz wybrać płatność za pośrednictwem T-Mobile. Klient zostanie poproszony o wpisanie numeru telefonu, do którego doliczony zostanie zakup serwisu. Następnie na podany numer otrzyma SMS-em hasło, które wpisuje w odpowiednim miejscu. Po poprawnej weryfikacji użytkownik może cieszyć się dostępem do najważniejszych informacji z Polski i świata, a płatność zostanie dołączona do kolejnego rozliczenia. Integratorem technicznym rozwiązania jest Digital Virgo.

Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie.

Zobacz: [Aktualizacja] Od 15 sierpnia wyższe ceny w Play na kartę

Zobacz: Bezpłatny Amazon Prime Video na 30 dni w T-Mobile. Do tego dekoder MagentaRozrywka Box

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: T-Mobile