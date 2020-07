Od 15 sierpnia wyższe ceny w Play na kartę

Użytkownicy Play na kartę zaczęli znajdować w swoich skrzynkach pocztowych pisma od fioletowego operatora, w których ten informuje o wprowadzanych od 15 sierpnia tego roku podwyżkach cen połączeń, SMS-ów oraz MMS-ów do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych.

Zbliżające się zmiany dotyczą ofert na kartę (głosowych oraz Internetu mobilnego), które są świadczone pod markami Play oraz Red Bull Mobile. Zgodnie z treścią pisma przesłanego do użytkowników ofert Play na kartę, od 15 sierpnia wzrosną opłaty za połączenia głosowe, SMS-y i MMS-y do krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych z wyjątkiem tych, które we wszystkich cennikach określane są jako bezpłatne.

Nowe ceny zebraliśmy w tabeli:

Usługa Cena za usługę Cena minuty krajowego połączenia głosowego i wideo do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych (w tym w ramach Sieci Telekomunikacyjnej P4) oraz połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym wewnątrz Strefy Euro oraz ze Strefy Euro do Polski. Zmiana ceny dotyczy wszystkich ofert oprócz Oferty Play na Kartę odNowa i Oferty Play na Kartę Rok Ważności Konta. 0,35 zł

(obecnie 0,30 zł) Cena minuty krajowego połączenia głosowego i wideo do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych (w tym w ramach Sieci Telekomunikacyjnej P4) oraz połączenia głosowego w roamingu międzynarodowym wewnątrz Strefy Euro oraz ze Strefy Euro do Polski. Zmiana ceny dotyczy wyłącznie Oferty Play na Kartę odNowa i Oferty Play na Kartę Rok Ważności Konta. 0,39 zł

(obecnie 0,30 zł) Cena krajowej wiadomości SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych (w tym w ramach Sieci Telekomunikacyjnej P4) oraz wiadomości SMS w roamingu międzynarodowym wewnątrz Strefy Euro oraz ze Strefy Euro do Polski. Zmiana ceny dotyczy wszystkich ofert oprócz Oferty Play na Kartę odNowa. 0,20 zł

(obecnie 0,19 zł) Cena krajowej wiadomości MMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych (w tym w ramach Sieci Telekomunikacyjnej P4), MMS na e-mail oraz MMS w roamingu międzynarodowym wewnątrz Strefy Euro oraz ze Strefy Euro do Polski. 0,40 zł

(teraz 0,15 zł, 0,19 zł, 0,20 zł lub 0,29 zł, w zależności od oferty) Opłata za brak aktywności na koncie dla Cennika Oferty Play na Kartę odNowa. 3 zł

(obecnie 2 zł)

O podwyżkach w Play na kartę możecie podyskutować na naszym Forum, w tym temacie. Zapraszamy!

Dziękujemy użytkownikowi snajper116 za informację i zdjęcie pisma.

Źródło tekstu: Play