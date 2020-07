Zmiany w ofercie lajt mobile i dodatkowe 10 GB na wakacje

Sieć lajt mobile wprowadza wakacyjne nowości do swojej oferty abonamentowej. Pakiety No Limit S oraz lajtDuet S zyskują pakiet internetowy, a w każdej taryfie można zdobyć dodatkowe 10 GB Internetu na miesiąc.

Pakiet No Limit S w lajt mobile zawiera nielimitowane rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne, a teraz dodatkowo także 1 GB Internetu. Zmianie uległa też cena pakietu, który od 8 lipca 2020 roku kosztuje 15,99 zł miesięcznie. Podobna zmiana dotyczy również pakietu lajtDuet S. Ten również został rozszerzony o pakiet internetowy o wielkości 1 GB i zmienił cenę na 15,99 zł miesięcznie dla głównej karty SIM. Dodatkowa karta SIM kosztuje 13,99 zł miesięcznie.

Operator przygotował również wakacyjną promocję, w której zamawiając pakiet No Limit S, No Limit M, No Limit L lub Numer 1 zyskamy dodatkowe, darmowe 10 GB Internetu na miesiąc. Dodatkowy pakiet będzie uruchomiony w dniu aktywacji numeru w sieci lajt mobile i będzie ważny do momentu odnowienia się pakietu podstawowego. Promocja trwa do 31 sierpnia 2020 roku i obowiązuje dla wszystkich okresów trwania umowy. Na jednym numerze jednokrotnie z niej skorzystać.

Źródło tekstu: lajt mobile