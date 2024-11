Chcesz Galaxy S24 Ultra? Weź udział w loterii Samsung

Samsung kusi klientów nową promocją. Kupując telewizor AI TV lub wybrane urządzenie audio, można zgarnąć smartfon Galaxy S24 Ultra.

Samsung uruchomił loterię "Wejdź w nową erę z telewizorami i produktami audio Samsung", która obejmuje szeroką gamę produktów koreańskiego koncernu. Są wśród nich:

niemal wszystkie tegoroczne telewizory Samsung w rozmiarze od 43 cali do 98 cali, w tym: Neo QLED 8K AI TV: luksusowa seria z zaawansowanym procesorem AI, który optymalizuje obraz i dźwięk do rozdzielczości 8K, OLED S95D: idealny dla kinomaniaków, oferuje niezrównaną jakość obrazu dzięki matrycy z samoemisyjnymi pikselami, Neo QLED QN85D: świetny stosunek ceny do jakości, innowacyjny system podświetlenia Quantum Mini LED zapewnia doskonałą szczegółowość obrazu, The Frame: telewizor z matową matrycą, który idealnie wkomponuje się w każde wnętrze; wyświetla zdjęcia i dzieła sztuki, a wymienne ramki pozwalają dopasować go do wystroju,



urządzenia audio: soundbary Q-Serii, S-Serii i B-Serii, głośnik Music Frame.



Jak wziąć udział w loterii?

Aby dać sobie szansę na wygranie jednego z 60 smartfonów Samsung Galaxy S24 Ultra, wystarczy kupić dowolny produkt objęty promocją za minimum 500 zł brutto. Każde kolejne 500 zł to dodatkowy los w loterii. Zakupu można dokonać w wybranych sieciach sprzedaży (Euronet, Media Expert, Neonet, Media Markt i inne) oraz online. Pełna lista w regulaminie.

Czas trwania sprzedaży promocyjnej to okres od 5 listopada 2024 roku do 13 stycznia 2025 roku. Udział w loterii należy zgłosić za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym adresem do 20 stycznia 2025 roku. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

