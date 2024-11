Samsungi wreszcie przestaną być zapóźnione. Ogromna zmiana w S25

Wygląda na to, że posiadacze flagowców Samsung Galaxy doczekają się poważnej zmiany w procesie aktualizacji telefonów.

Aktualizacje w tle wreszcie dla flagowców Samsung Galaxy

Tzw. Seamless Updates, czyli aktualizacje w tle to funkcja dostępna od dłuższego czasu w Androidzie. Niestety flagowce Samsunga tego nie obsługują. Jedynym smartfonem koreańskiego giganta, który zyskał taką opcję był Samsung A55 5G w 2024 r.

Aktualizacje typu "seamless update" przeprowadzają proces aktualizacji systemu Android w tle i pozwalają użytkownikom na normalne korzystanie ze smartfonów. Jedynie na sam koniec instalacji trzeba telefon zrestartować, aby dokończyć uaktualnienie systemu. Do tej pory Samsung nie oferował takiej opcji w swoich flagowcach i aktualizacja Androida w tym przypadku oznaczała kilkuminutową rozłąkę z telefonem. Jeśli chodzi o aktualizację w tle, to także sam restart będzie szybszy ze względu na to, że już urządzenie wykonało znaczną część procesu.

Informację o obsłudze aktualizacji w tle wyjawił znany leaker chunvn8888 na platformie X (Twitter). Ma ona zostać wprowadzona dla smartfonów z rodziny Samsung Galaxy S25. Tego typu funkcja nie może być wprowadzona przez aktualizacje oprogramowania, musi zostać opracowana na poziomie hardware, tak więc można założyć, że aktualizacje w tle nie trafią na poprzednie wersje Galaxy.

Tego typu uaktualnienia zwane są również aktualizacjami typu A/B, gdzie następna wersja oprogramowania (B) jest pobierana i przechowywana na osobnej partycji pamięci magazynowej, a obecne oprogramowanie (A) funkcjonuje niezależnie od tego procesu.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl

Źródło tekstu: TechRadar, Android Authority, opr. wł.