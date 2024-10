Galaxy A56 dostanie więcej mocy. Samsung rozsunął zasłony

Samsung Galaxy A56 to murowany hit. Już wiemy, jaki procesor trafi do średniaka z szalenie popularnej serii.

Samsung zaprezentował swój nowy procesor dla smartfonów ze średniej półki: Exynos 1580. Ten czip trafi do Smasunga Galaxy A56 – świetnie wycenionego i dzięki temu bardzo popularnego smartfonu za około 2 tysięcy złotych.

Exynos dla Galaxy A56

Exynos 1580 dla średniopółkowych smartfonów Galaxy ma szansę przynieść wydajność, o jakiej marzymy do smartfonów, na jakie nas stać. Przynajmniej na papierze czip ten wygląda bardzo atrakcyjnie.

Samsung informuje, że Exynos 1580 będzie miał konstrukcję złożoną z trzech klastrów. Pierwszy to jeden rdzeń Cortex-A720 i taktowaniu 2,9 GHz, dalej znajdą się trzy rdzenie Cortex-A720 taktowane z częstotliwością 2,6 GHz, a rdzenie „małe” stanowić będą cztery Cortex-A520 z zegarem 1,95 GHz. W sumie otrzymamy więc 8 rdzeni.

Za grafikę odpowiadać będzie czip AMD Xclipse 540. Samsung informuje, że będzie on o 37% szybszy od poprzednika przy o 20% mniejszym zużyciu energii. To możliwe dzięki zastosowaniu dwóch jednostek Work Group Processor zamiast jednej. Ponadto Samsung powiększył pamięć podręczną GL2 i podwoił możliwości przetwarzania tekstur. Oczywiście trzeba będzie sprawdzić to w praktyce.

Zobacz: Samsung Galaxy A55 – test. Świetny telefon, który kupisz bez kredytu

Możliwości jednostki odpowiedzialnej za wspomaganie modeli sztucznej inteligencji zostało oszacowane na 6 tysięcy MACS, co odpowiada 14,7 milionom TOPS. Tu nie ma więc znaczącego zysku w porównaniu do Exynosa 1480. Samsung obiecuje za to Bluetooth 5.4 oraz lepsze usuwanie szumu ze zdjęć i filmów niż oferuje poprzednik.

W kwestii łączności wciąż możemy liczyć na obsługę 5G z prędkościami do 5,1 Gb/s, Wi-Fi 6E, możliwość robienia zdjęć o rozdzielczości do 200 Mpix, nagrywania filmów 4K w 60 kl./s i możliwość pracy z ekranem 144 Hz o rozdzielczości do FHD+.

Jesteśmy niemal pewni, że Exynos 1580 trafi do Galaxy A56. Widzieliśmy już ten tandem w przeciekach i wczesnych benchmarkach.

Zobacz: Galaxy A56 zameldował się na test. Już wszystko jasne

Zobacz: Samsung Exynos 1580 namierzony. Nowy układ trafi do Galaxy A56

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała

Źródło tekstu: Samsung