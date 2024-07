Samsung Exynos 1580 namierzony. Nowy układ trafi do Galaxy A56

W benchmarku Geekbench ujawnił się nowy układ firmy Samsung – Exynos 1580. Jednostka może trafić do kolejnego generacji średniaków – Galaxy A56.

Samsung Exynos 1580 to następca układu Exynos 1480, czyli jednostki, która jest sercem najnowszego modelu z serii Galaxy A – czyli Galaxy A55.

Exynos 1580 wystąpił w benchmarku Geekbench

Nowy układ został namierzony w benchmarku Geekbench pod symbolem S5E8855 oraz nazwie kodowej Santa, a uruchomiony – na prototypowym urządzeniu lub platformie testowej Samsunga. Wcześniej ten sam symbol pojawił się w przecieku serwisu Galaxy Club, który podawał, że jest to właśnie Exynos 1580. Układ ma trafić do Galaxy A56.

Domniemany Exynos 1580 został przetestowany w Geekbench w starszej wersji 5. Wyniki nie są imponujące – na jednym rdzeniu jest to 1046 punktów, a na wielu – 3678. Z listingu wynika, że jest to ośmiordzeniowa jednostka z trzema klastrami CPU. Pojedynczy, najszybszy rdzeń osiąga taktowanie do 2,91 GHz, trzy kolejne działają z częstotliwością do 2,60 GHz, a cztery oszczędnościowe mają zegar 1,95 GHz. Za grafikę odpowiada procesor graficzny Xclipse 540. Prototyp był wyposażony w 8 GB RAM i pracował pod kontrolą Androida 15.

Do debiutu Galaxy A56 dojdzie najwcześniej w pierwszym kwartale 2025 r., więc nie należy jeszcze sugerować się osiągami w benchmarku. Co więcej, ze względu na wykorzystanie platformy testowej czy prototypu, a nie smartfonu gotowego do wejścia na rynek, parametry podawane przez Geekbench mogą nie być w 100% dokładne. Mamy przynajmniej większą pewność. że w Galaxy A56 zadebiutuje własny układ Samsunga, a nie na przykład Mediatek.

