Samsung Galaxy S20 FE z dużą obniżką w T-Mobile

Galaxy S20 FE to jeden z najpopularniejszych telefonów Samsunga. W nowej promocji T-Mobile smartfon będzie dostępny o 500 zł taniej, niż wynosi jego sztandarowe cena w tej sieci. Oferta obowiązuje do 3 sierpnia.

W promocji T-Mobile znalazł się Samsung Galaxy S20 FE w wersji LTE, czyli tej z układem Exynos 990. U operatora jego standardowa cena to 2499 zł, a teraz telefon można kupić za 1999 zł, czyli 500 zł taniej. Co prawda w wolnej sprzedaży Galaxy S20 FE w wersji LTE można kupić w standardowej cenie za 2299 zł, ale nawet na tym tle nowa promocja T-Mobile przedstawia się interesująco.

Z promocji na Galaxy S20 FE w T-Mobile można skorzystać w sklepie internetowym operatora oraz w salonach stacjonarnych. Dodatkowo z ofertą GIGAlato z 200 GB można otrzymać kolejne 200 zł zniżki na urządzenie – wówczas cena końcowa modelu Samsung Galaxy S20 FE wyniesie zaledwie 1799 zł.

Zobacz: T-Mobile wyłącza 3G i przyspiesza LTE

Samsung Galaxy S20 FE, czyli Fan Edition, to model, który przypadnie do gustu nie tylko wielbicielom marki Samsung. Smartfon ma ekran AMOLED 6,5 cala Full HD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz, szybkie ładowanie 25 W (bateria 4500 mAh), a także układ Exynos 990, który co prawda nie jest tak wydajny i lubiany, jak Snapdragon 865 w wersji Galaxy S20 FE z 5G, jednak i tak wielu użytkowników uzna ten chipset za wystarczająco dobrą jednostkę. Jej pracę wspiera 6 GB pamięci RAM, na dane jest 128 GB pamięci wewnętrznej. Warta uwagi jest też obudowa o szczelności IP68 oraz aparaty 12 Mpix + 8 Mpix + 12 Mpix oraz przedni 32 Mpix.

W T-Mobile telefon jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej i lawendowej.

Zobacz: Test: Samsung Galaxy S20 FE 5G działa we wszystkich 5G i to nie koniec jego zalet

Zobacz: Samsung Galaxy S20 FE 4G dostanie Snapdragona - to już oficjalne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile