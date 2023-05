Przejdź do T-Mobile, dostaniesz 9 miesięcy za 0 zł, słuchawki i rabat

W maju T-Mobile rusza z nową akcją, która ma zachęcić użytkowników innych sieci do zmiany operatora. Przenosząc numer do T-Mobile, klienci przez przez 9 miesięcy będą korzystać z abonamentu za 0 zł. A to nie koniec korzyści.

Promocja na darmowe 9 miesięcy abonamentu to już niemal stały punkt programu w ofertach T-Mobile. Dziś operator ogłosił kolejną akcję tego typu.

W nowej promocji T-Mobile zachęca, by przenieść do niego numer i wybrać ofertę z darmowymi 9 miesiącami. Do tego można dokupić smartfon ze zniżką. W akcji znalazły się modele Samsung Galaxy A34 5G i T Phone Pro 5G (tu nasz test), na które T-Mobile przydziela 100-złotowy rabat.

Co więcej ci, którzy zdecydują się na smartfon Samsunga, otrzymają słuchawki Samsung Galaxy Buds2 w prezencie. Nowa akcja promocyjna obowiązuje od 4 do 31 maja.

Osoby, które zdecydują się na zakup jednego z tych telefonów i przeniosą do T-Mobile numer, wybierając taryfę „L Nielimitowana”, będą mogły korzystać z usługi przez 9 miesięcy za 0 zł, a w tym czasie opłacać jedynie raty za smartfon.

Co więcej, otrzymają dodatkową kartę z 50 GB internetu do wykorzystania np. w smartwatchu, routerze, tablecie czy laptopie. Przez 30 dni korzystanie z tej karty jest bezpłatne. Jeśli zaś po tym okresie klient nie będzie korzystał z dodatkowej karty, nie poniesie żadnych opłat.

W taryfie „L Nielimitowana” obok nielimitowanych rozmów, SMS-ów oraz MMS-ów użytkownicy mają do dyspozycji całkowicie nielimitowany internet w smartfonie, a także 3-miesięczny dostęp do usługi „Rozrywka bez Ograniczeń”. Rozwiązanie to pozwala na nawet comiesięczną zmianę platformy subskrypcyjnej, z której chcemy korzystać. Po okresie promocyjnym koszt abonamentu wynosi 90 zł na miesiąc.

Wszystkie informacje na temat oferty dostępne są na stronie https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/internet-tak-dobry.

