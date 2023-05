T-Mobile daje 15 GB. Musisz zajrzeć do Żabki

T-Mobile ruszył z kolejną odsłoną promocji organizowanej wraz z siecią sklepów Żabka. Kupując w niej nowy starter w kolorze magenty, użytkownicy otrzymają 15 GB internetu na start.

Podobne akcje T-Mobile organizował z Żabką już nie raz, a od początku maja obowiązuje nowa promocja. Można z niej skorzystać aż do 30 listopada 2023 r.

Oferta dotyczy starterów o wartości 5 zł w systemie T-Mobile na kartę z taryfą GO! kupionych oczywiście w Żabce. Operator dodaje do nich bonus w postaci 15 GB na start. Niestety, czas na skorzystanie z tej paczki jest dość krótki – nowi użytkownicy mają na to 14 dni. Bonus jest jednorazowy, więc nie odnowi się i nie będzie się też wiązał z żadnymi dodatkowymi obciążeniami w przyszłości.

Jak odebrać 15 GB w T-Mobile na start? Najpierw trzeba zarejestrować numer – można to zrobić od razu w sklepie albo online w aplikacji Mój T-Mobile. Paczka zostanie aktywowana automatycznie po aktywacji karty SIM (czyli np. nawiązania pierwszego połączenia), nie później niż w ciągu 24 godzin. Zostanie potwierdzona wiadomością SMS. Z pakietu będzie można od razu korzystać na terenie Polski. Dodatkowe gigabajty będą wykorzystywane w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na karcie kwotą w złotych lub gigabajtami.

Status pakietu można sprawdzić w aplikacji Mój T-Mobile, kodem ekspresowym *512*2*2# lub wysyłając SMS o treści STATUS na numer 8066. Migracja z nagrodzonej bonusem taryfy T-Mobile na kartę do oferty MIX, abonamentu lub Heyah na kartę powoduje, że pakiet przepada.

Użytkownicy, którzy zdecydują się na wybór T-Mobile na kartę oraz włączą cykliczną taryfę GO! L za 45 zł mogą ponadto liczyć na dodatkowe nawet 4800 GB.

Szczegóły promocji przestawia regulamin:

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile