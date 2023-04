T-Mobile na odlotach postawił domki i słupki. Skorzystasz z nich za darmo

Operatorzy szykują już się nie tylko na majówkę, ale i na wakacje. T-Mobile przyszedł z pomocą tym, którzy wybierają się w dalszą podróż samolotem i zmuszeni są czekać na odlot na lotnisku Chopina w Warszawie. Teraz dzięki Magnetowym można naładować telefon, powerbank czy laptopa.

Podróżni wybierający się w świat z warszawskiego lotniska Chopina mogą już na poziomie odlotów korzystać z 10 stacji ładujących ustawionych przez T-Mobile. Punkty dostępne są o każdej porze dnia i nocy.

Operator zwraca uwagę, że długi weekend to zawsze czas zwiększonego zainteresowania podróżami zagranicznymi. Podczas oczekiwania na samolot lub przesiadkę w kolejny rejs, często korzystamy ze swoich smartfonów, tabletów czy laptopów, wypełniając ten czas rozrywką. W takiej sytuacji nasze urządzenia mogą potrzebować dodatkowego zastrzyku energii.

O to nie muszą się już martwić pasażerowie, którzy znajdą się w takiej potrzebie na lotnisku Chopina, bowiem dostępne są tam magentowe słupki i domki, dzięki którym można szybko doładować swoje urządzenia

– zachęca T-Mobile.



Z czego mogą więc korzystać pasażerowie? Na poziomie odlotów pojawiło się 6 słupków, w których można naładować telefony komórkowe czy powerbanki – wyposażone są one w zwykłe gniazdka, gniazda USB oraz kable do ładowanie telefonów z systemem Android oraz iOS. Co więcej – nie trzeba się martwić o brak kabelka, stacje wyposażone są bowiem również w kable z końcówkami do różnego rodzaju modeli telefonów.

W terminalu pojawiły się także 4 nowoczesne stacje w formie domków. Są to nie tylko miejsca do naładowania urządzenia mobilnego, ale także doskonała przestrzeń do podłączenia laptopa, np. aby zająć dzieci oglądaniem bajki. Dodatkowym atutem domków jest możliwość uzupełnienia baterii poprzez ładowanie indukcyjne.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile