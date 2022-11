Plus rozdaje prezenty. „Tidal na Święta” to rok muzyki za darmo

Plus przygotował świąteczny prezent dla swoich abonentów. Mogą oni włączyć rok darmowej muzyki w ramach usługi Tidal HiFi.

"Tidal na święta" to trwająca w sieci Plus promocja, dzięki której można zdobyć rok dostępu to subskrypcji Tidal HiFi zupełnie za darmo. Z promocji mogą skorzystać abonenci Plusa, którzy w czasie jej trwania wyślą wiadomość SMS o treści DODAJ na numer 80016.

Tidaj HiFi to między innymi:

jakość dźwięku HiFi (do 1411 kb/s),

ponad 90 milionów piosenek i ponad 450 tysięcy klipów wideo,

brak reklam,

możliwość słuchania offline z nieograniczoną liczbą pominięć.

Jak skorzystać z promocji

Aby skorzystać z promocji "Tidal na Święta", po otrzymaniu wiadomości SMS o aktywnej usłudze dla danego numeru należy wejść na stronę www.plus.pl/tidal/konto i podać numer, w celu weryfikacji, potwierdzając go kodem PIN otrzymanym na numer telefonu, na którym została aktywowana usługa Tidal. W celu skorzystania z usługi należy założyć konto na adres e-mail. Po założeniu konta należy pobrać aplikację i zalogować się utworzonym kontem.

Warto przy tym pamiętać, że transmisja danych niezbędna do korzystania z Tidal HiFi będzie rozliczana w ramach posiadanego przez abonentów Plusa pakietu internetowego. W przypadku jego braku, transmisja będzie płatna zgodnie z cennikiem posiadanej taryfy.

Usługa nie zwalnia klienta z ponoszenia kosztów z tytułu innych zakupionych subskrypcji Tidal, które mogą być aktywne. W tym celu należy pamiętać, aby dezaktywować inne produkty Tidal, które mogą być aktywne zanim dokona się założenia konta w usłudze Tidal 12 miesięcy za darmo.

– przypomina operator sieci Plus

Promocja trwa do 31 grudnia 2022 roku. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

