Plus: w nowej promocji zaoszczędzisz ponad 1000 zł

Plus wystartował z nową akcją promocyjną. Dzięki niej można taniej kupić topowe smartfony firmy Samsung. Za wariant z większą pamięcią zapłacimy jak za model z mniejszą, zyskując na tym nawet ponad tysiąc złotych.

Do końca roku w Plusie możliwy jest zakup smartfonów firmy Samsung z większą pamięcią w cenie tych o mniejszej pojemności.

Oznacza to, że klienci decydujący się na zakup smartfonu w 12 ratach w Plusie dostaną 512 GB w cenie 256 GB, a osoby, które wybiorą telefon z 256 GB pamięci, zapłacą za niego jak za wersję ze 128 GB.

Promocja obejmuje trzy flagowe modele – Samsung Galaxy Z Flip4 5G, Samsung Galaxy Z Fold4 5G i Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Korzyści z takich zakupów w niektórych przypadkach znacznie przekraczają tysiąc złotych.

Przy 12 ratach wybierając Samsung Galaxy Z Flip4 5G o pojemności:

128 GB zapłacimy 4899 zł zamiast 5699 zł,

zamiast 5699 zł, 256 GB zapłacimy 5209 zł zamiast 6049 zł,

Przy ratalnym zakupie telefonu Samsung Galaxy Z Fold4 5G o pojemności:

512 GB zapłacimy 8499 zł zamiast 9899 zł.

Natomiast decydując się na model Samsung Galaxy S22 Ultra 5G o pojemności:

128 GB zapłacimy 5459 zł zamiast 6549 zł,

zamiast 6549 zł, 256 GB zapłacimy 5959 z ł zamiast 7048 zł,

ł zamiast 7048 zł, 512 GB zapłacimy 6459 zł zamiast 7649 zł.

Dodatkowo wybierając abonament w Plusie, klienci dostają 2x więcej GB oraz dostęp do Disney+ nawet przez 2 lata.

Ponadto Plus do podwojonej ilości GB i dostępu do Disney+ umożliwia dobranie abonamentów dla bliskich za 1 zł miesięcznie nawet przez 15 miesięcy.

