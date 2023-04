Plus tnie ceny. Mniej zapłacisz za router 5G

Plus wprowadza nowe, niższe ceny routerów 5G. Z obniżek mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci zielonego operatora.

Routery 5G oferowane przez sieć Plus to urządzenia, które zapewniają szybkie pobieranie danych, a także stabilne i bezproblemowe korzystanie z wielu usług jednocześnie, takich jak streaming wideo czy gry online. Teraz urządzenia te można kupić taniej. Obniżka rat dotyczy następujących modeli:

router domowy DBG SpeedBox Router 5G CPE 3,

router domowy Huawei 5G CPE Pro 2,

router domowy Oppo 5G CPE T1a,

router domowy ZTE MC801A 5G,

router ODU-IDU ZTE MC889 5G + Router WiFi – ZTE T3000.

Zobacz: Play i Plus chcą przedłużyć rezerwację na 900 MHz. Ruszyły konsultacje

Zobacz: Grupa Polsat Plus podała wyniki za 2022. Mniej usług i klientów, ale jest zysk

Im wyższy abonament w ofercie Plus Internet, tym większa obniżka. W abonamentach z przedziału od 49 zł do 69 zł rata za router 5G wynosi 20 zł miesięcznie dla umów na 48 rat, natomiast w abonamentach od 79 zł do 129 zł rata wynosi 10 zł miesięcznie dla umów na 48 rat. Klienci mogą oczywiście również wybrać z pozostałych dostępnych opcji ratalnych – 36, 24 lub 12. W każdej z nich cena routerów 5G będzie promocyjna.

W przypadku modeli DBG SpeedBox Router 5G CPE 3, Huawei 5G CPE Pro 2, ZTE MC801A 5G i Zowee Router 5G CPE 5 całkowita cena routera, w abonamentach od 49 zł do 69 zł i z opłatą początkową 50 zł, wynosi 1010 zł. W abonamentach od 79 zł i z opłatą początkową 49 zł całkowity koszt routera wynosi 529 złotych.

Z kolei w przypadku modeli Oppo 5G CPE T1a oraz zestawu ODU-IDU ZTE MC889 5G + Router WiFi – ZTE T3000 całkowita cena routera, w abonamencie za 49 zł z opłatą na start 100 zł wynosi 1060 zł. W abonamentach 59 zł i 69 zł z opłatą początkową 50 zł, całkowity koszt routera wynosi 1010 zł. W abonamentach od 79 zł z opłatą początkową 49 zł całkowita cena routera wynosi 529 zł.

W ten sposób na przykład wybierając router DBG SpeedBox Router 5G CPE 3 w 48 ratach, z abonamentem za co najmniej 79 zł, można zaoszczędzić nawet 815 zł, a wybierając router ODU-IDU ZTE aż 1166 zł.

Internet już od 19 zł miesięcznie

Plus udostępnia 5G wszystkim użytkownikom. W marcu operator wprowadził ostatnio nową ofertę Internetu 5G/LTE z większą liczbą gigabajtów, w ramach której można wybrać spośród 7 wariantów:

XS – 50 GB/mies. za 39 zł miesięcznie ,

, S – 100 GB/mies. za 49 zł miesięcznie ,

, M – 150 GB/mies. za 59 zł miesięcznie ,

, L – 200 GB/mies. za 69 zł miesięcznie ,

, XL – 500 GB/mies. za 79 zł miesięcznie ,

, 2XL – 700 GB/mies. za 99 zł miesięcznie ,

, 3XL – 1000 GB/mies. za 129 zł miesięcznie.

Zobacz: Plus znów wygrał. Ma najszybszy internet w kolejnym rankingu

Plus przygotował nową ofertę na Internet domowy ze specjalnymi rabatami i podwójną paczką GB w cenie od 19 zł miesięcznie i z umową na rok. Osoby, które zdecydują się na zakup nowej usługi Internetu z routerem i równocześnie dokupią lub przedłużą umowę na usługę telewizji w abonamencie od 30 zł/mies. lub ofertę głosową od 59 zł/mies., mogą skorzystać z promocji na Internet 5G/LTE i dostać:

200 GB za 19 zł/miesięcznie ,

, 300 GB za 29 zł miesięcznie ,

, 400 GB za 39 zł/miesięcznie ,

, 1000 GB za 49 zł miesięcznie ,

, 1400 GB za 69 zł miesięcznie ,

, 2000 GB za 99 zł miesięcznie.

Podane wyżej kwoty nie obejmują kosztów zakupu routera. Obniżone ceny na routery 5G w Plusie dodatkowo uatrakcyjniają tę ofertę.

Zobacz: T-Mobile: darmowe testy internetu. Dostaniesz też 9 miesięcy za 0 zł

Zobacz: Orange znów rozdaje darmowe GB. Ładna paczka do odebrania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus