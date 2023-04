Play i Plus chcą przedłużyć rezerwację na 900 MHz. Ruszyły konsultacje

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje projektu decyzji dotyczącej przedłużenia spółkom Polkomtel (operator sieci Plus) i P4 (sieć Play) rezerwacji na 900 MHz. Mają one obowiązywać do końca 2038 roku.

Częstotliwości radiowe nie są przydzielane operatorom telekomunikacyjnym działającym w Polsce na zawsze, dlatego rezerwacje należy co jakiś czas odnawiać. Tak się dzieje w tym roku z rezerwacjami operatorów sieci Play i Plus na zasoby radiowe z pasma 900 MHz:

880,1-885,1 MHz i 925,1-930,1 MHz w przypadku spółki P4 (Play),

i w przypadku spółki (Play), 885,1-890,1 MHz i 930,1-935,1 MHz w przypadku spółki Polkomtel (Plus).

Przedłużona rezerwacja ma obowiązywać do 31 grudnia 2038 roku. Każdy z telekomów ma za to zapłacić 300 milionów złotych.

UKE zaprasza do konsultacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował na swojej stronie internetowej projekty decyzji prezesa tej instytucji w sprawie przedłużenia rezerwacji na wymienione wyżej zakresy częstotliwości:

Powyższe dokumenty stanowią przedmiot postępowania konsultacyjnego, które ruszyło 17 kwietnia tego roku. Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska i opinii do projektu decyzji, proszone są o składanie stanowisk na piśmie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DC.WAP.514.5.2022” (Play) lub „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DC.WAP.514.1.2023” (Plus). UKE prosi również, by swoje stanowisko przesłać dodatkowo w wersji elektronicznej na adres dc.konsultacje@uke.gov.pl.

Wyniki postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie,

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: UKE