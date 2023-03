Plus szaleje. Nawet 2000 GB do zgarnięcia

Plus dodaje nowe pakiety do swoich ofert na kartę, także w Plushu. Zielony operator rusza też z nową promocją, w ramach której można zgarnąć nawet 2000 GB na lata.

Nowe pakiety w ofertach na kartę

W ofertach Plus na Kartę i Plush na Kartę pojawiły się nowe pakiety z jeszcze większymi paczkami gigabajtów do surfowania po Internecie. Do wyboru jest na przykład pakiet za 40 zł, w którym do wykorzystania mamy:

35 GB do wykorzystania po aktywacji pakietu,

do wykorzystania po aktywacji pakietu, 15 GB jako bonus za doładowanie konta.

Razem to daje aż 50 GB danych do wykorzystania przez miesiąc, również w technologii 5G.

Drugi pakiet kosztuje 35 zł miesięcznie i w jego ramach otrzymujemy łącznie 40 GB:

25 GB po włączeniu pakietu,

po włączeniu pakietu, 15 GB za doładowanie konta.

Wciąż ważny pozostaje pozostaje pakiet za 30 zł, w ramach którego możemy liczyć na łącznie 30 GB (15 GB + 15 GB za doładowanie).

Nawet 2000 GB na lata

Wybierając pakiet za 40 zł na 30 dni w Plusie lub Plushu można zyskać nawet 2000 GB na lata. Każdy użytkownik oferty na kartę, który będzie utrzymywał aktywny pakiet za 40 złotych, otrzyma dodatkowe 150 GB co miesiąc przez rok, czyli w sumie 1800 GB. I przy nieprzerwanym korzystaniu z 12 pakietów, może liczyć na kolejny dodatkowy bonus w postaci 200 GB. Razem da to 2000 GB.

Z oferty mogą skorzystać nowi i obecni użytkownicy. Promocję można aktywować za pomocą krótkiego kodu *136*11*2000#.

W przypadku wybrania pakietów za 35 zł lub 30 zł można skorzystać z promocji dającej 1500 GB na lata. To 100 GB co miesiąc przez rok oraz dodatkowe 300 GB za nieprzerwane korzystanie z promocji. Promocje można włączyć kodem *136*11*1500#.

200 GB na początek

Nowi klienci mogą otrzymać dodatkowo 200 GB na początek. Aby skorzystać z dodatkowych gigabajtów w Plusie na Kartę, należy kupić starter, w ciągu 30 dni od aktywacji wykonać doładowanie za minimum 10 zł oraz wysłać SMS o treści ZGODA pod numer 80087. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z wyrażeniem zgód na komunikację marketingową.

W Plushu na Kartę trzeba wysłać SMS o treści ZGODA pod numer 80600.

Tidal za darmo na rok

Użytkownicy ofert na kartę mogą cieszyć się przez 12 miesięcy bezpłatnym dostępem do 90 milionów piosenek w najwyższej jakości oraz 450 tys. klipów wideo w ramach usługi Tidal HiFi. Aby skorzystać z darmowej subskrypcji, użytkownik powinien użyć kodu *101*11*555#, kliknąć zieloną słuchawkę, zaczekać na potwierdzenie usługi oraz zarejestrować swój numer telefonu na stronie www.plus.pl/tidal/konto lub www.plushbezlimitu.pl/tidal/konto.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus