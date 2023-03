Play: smartfony Samsung, Xiaomi i Motorola taniej o VAT

Play rusza z wiosenną ofertą dla klientów indywidualnych i biznesowych przenoszących numer do fioletowej sieci. Operator proponuje smartfony marek Samsung, Xiaomi lub Motorola tańszymi o wartość VAT. Daje też dwa razy więcej internetu.

Najnowsza promocja Play skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, więc każdy może cieszyć się nowym smartfonem tańszym o wartość VAT (w porównaniu do ceny bez abonamentu). Operator kusi też rozłożeniem płatności na wygodne raty 0%.

Z akcji mogą skorzystać klienci indywidualni przenoszący swój numer do Play, którzy wybiorą ofertę L, a także HOMEBOX. W tej drugiej pakiet danych z pełną prędkością na karcie do internetu domowego został zwiększony do 300 GB.

Specjalna oferta czeka także na play.pl, gdzie tańsze o VAT smartfony będą dostępne zarówno dla klientów przenoszących, jak i kupujących nowy numer, a dodatkowo dostępność oferty będzie rozszerzona o ofertę M.

W przypadku klientów Play dla Firm wystarczy przenieść numer do ofert L lub XL, by nabyć smartfon taniej o 23%. Klienci prowadzący własną działalność również otrzymają dwa razy większy pakiet GB.

Promocją objęte są wszystkie telefony marki Samsung, Xiaomi i Motorola. Fioletowy operator poleca szczególnie poniższe modele:

Play zachęca tym, że na skorzystanie z promocji można zdecydować się nawet na pół roku przed końcem umowy u obecnego operatora, choć telefon zakupiony wraz z umową można odebrać od razu. Nie będą się w tym wiązały żadne opłaty za usługi – aż do momentu zmiany operatora.

Wraz tymi ofertami Play poleca także pakiet Play360. To zbiór praktycznych usług, a w jego skład wchodzi profesjonalna naprawa telefonu, możliwość korzystania z Nawigacji Play, dostęp do biblioteki Legimi z e-bookami i audiobookami czy priorytetowe połączenie z konsultantem.

Z promocji można skorzystać w salonach, poprzez infolinię operatora oraz na stronie play.pl.

