T-Mobile: smartfony Samsung i Oppo taniej nawet 400 zł

T-Mobile ruszył z nową okazją, w której smartfony z serii Oppo Reno można zgarnąć nawet 400 zł taniej. Trwa również promocja na smartfony z serii Samsung Galaxy S23.

W nowych, marcowych promocjach T-Mobile proponuje dwa smartfony firmy Oppo oraz trzy najnowsze Samsungi Galaxy S23.

Pierwszy z promocyjnych telefonów to Oppo Reno6 5G 128 GB. Model ten jest dostępny do 27 marca w T-Mobile za 1899 zł w taryfie abonamentowej, czyli o 400 zł taniej niż dotychczas. Druga propozycja to Oppo Reno8 T 8/128 GB, który w magentowej sieci można mieć o 200 zł taniej, czyli za 1399 zł.

Zakup telefonów Oppo jest możliwy z ofertą abonamentową dostępną w T-Mobile, a także bez umowy na usługi. Urządzenia dostępne są w opcji raty 0%.

Zobacz: Oppo Reno8 T debiutuje w Polsce. Do wyboru dwie wersje kolorystyczne

Samsung Galaxy S23 z dwiema ratami gratis

W T-Mobile można także skorzystać z innej promocji – na modele z najnowszej serii Samsung Galaxy S23.

Podstawowy Galaxy S23 w wersji 8/256 GB, który do 21 marca można kupić u operatora z dwiema pierwszymi ratami gratis.

W proponowanej taryfie abonamentowej „M Nielimitowanej” i „L Nielimitowanej” klient zyskuje nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y oraz nieograniczony limitem GB dostęp do sieci 5G w smartfonie. Użytkownik sam może zdecydować o wysokości rat w umowie – wynoszą one od 140 zł do 200 zł.

W przypadku modeli Samsung Galaxy S23+ 5G 8/256 GB i Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 8/256 GB T-Mobile przygotował ofertę z jedną ratą gratis. Urządzenia są dostępne w ofercie „M Nielimitowana” i „L Nielimitowana” z elastycznymi ratami od 140 zł do 240 zł.

Zobacz: Galaxy S23 nawet 700 zł taniej. Samsung ma nową promocję

Zobacz: T-Mobile z kolejną promocją. Można sporo zaoszczędzić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile