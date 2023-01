Play obniża ceny iPhone’ów. Zaoszczędzisz parę stów

Coraz więcej jest okazji, by taniej upolować iPhone’a. Po Plusie obniżkę cen telefonów Apple ogłasza także Play. Do wyboru jest w sumie osiem modeli i wariantów.

Wczoraj Plus wprowadził nowe ceny na iPhone’y, kusząc cenami niższymi o kilkaset złotych. Fioletowy operator nie chciał być gorszy i również ogłasza obniżki wybranych smartfonów marki Apple. Korzystając z nich, można zaoszczędzić nawet 300 zł – oczywiście w porównaniu do cen, jakie wcześniej oferował Play.

Obniżki dostępne są zarówno podczas zakupu telefonów bez oferty, jak i z abonamentem w Play. W tym drugim przypadku opłatę za iPhone’a można rozłożyć na wygodne raty 0%.

Co więc konkretnie proponuje Play? Oto przecenione telefony Apple:

iPhone 12 64 GB za 3699 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 3899 zł),

(najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 3899 zł), iPhone 13 mini 128 GB za 3899 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 3999 zł),

(najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 3999 zł), iPhone 13 128 GB za 4399 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 4499 zł),

(najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 4499 zł), iPhone 13 256 GB za 4999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 5199 zł),

(najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 5199 zł), iPhone 14 128 GB za 4999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 5199 zł),

(najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 5199 zł), iPhone 14 256 GB za 5699 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 5899 zł),

(najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 5899 zł), iPhone 14 Plus 128 GB za 5599 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 5899 zł),

(najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 5899 zł), iPhone 14 Plus 258 GB za 6399 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką – 6599 zł).

Procentowo, w stosunku do cen, obniżki nie są może wielkie, ale za zaoszczędzoną stówkę czy dwie zawsze można przecież kupić jakieś wartościowe akcesoria Apple, na przykład ściereczkę do czyszczenia ekranów (ale to już nie w Play).

