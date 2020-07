Play na lato: 50 GB lub 100 GB w prezencie na start, 100 GB na aplikacje

Nadszedł lipiec, czas wakacji, więc operatorzy szykują na te dni nowe promocje. Play startuje dziś z dwoma nowymi propozycjami dla użytkowników na kartę. Można dostać 50 GB lub 100 GB w prezencie na start albo też 100 GB do wykorzystania na aplikacje.

50 GB w prezencie na start

Pierwsza z promocji skierowana jest do użytkowników ofert Play na Kartę w różnych wariantach, a także Formuła Play na Kartę, RBM SieMa na Kartę, RBM SieMa PL na Kartę czy też Internet na Kartę i Play Internet na Kartę (pełna lista w regulaminie).

Użytkownicy tych ofert otrzymują możliwość skorzystania z darmowego pakietu na transmisję danych o wielkości 50 GB lub nawet 100 GB. Pierwsza paczka przewidziana jest dla tych, którzy aktywują ofertę za pomocą kodu USSD, natomiast większy limit to prezent dla użytkowników, którzy wykorzystają aplikację mobilną Play24.

Aby aktywować pakiet:

50 GB - należy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod o treści: *111*639*1#

- należy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu krótki kod o treści: 100 GB - należy zalogować się na swoje konto w aplikacji mobilnej Play24 i następnie wybrać odpowiednią opcję w zakładce „Dla Ciebie”.

Pakiet włączony kodem USSD wyklucza się z pakietem włączonym w aplikacji Play24, a z oferty można skorzystać tylko raz dla danego numeru telefonu. Warunkiem przyznawania oraz korzystania z pakietów jest utrzymywanie okresu ważności połączeń wychodzących.

Każdy pakiet jest ważny przez 30 dni od momentu aktywacji i można go wykorzystać na usługi internetowe na terytorium Polski. Promocja obowiązuje do końca września 2020 r.

100 GB na aplikacje

Druga nowa oferta Play, również obowiązująca od 1 lipca, to 100 GB na aplikacje. Jest to po prostu darmowy pakiet 100 GB, który można przeznaczyć na korzystanie wyłącznie w aplikacjach mobilnych YouTube, Instagram, Facebook, Messenger i TikTok na smartfonie lub tablecie. Oferta ważna jest do 30 września i mogą z niej skorzystać użytkownicy ofert (w różnych wariantach) Play na Kartę, RBM SieMa na Kartę, Internet na Kartę w Play czy RBM Energy na kartę. Pełna lista ofert wymieniona jest w regulaminie.

Aktywacja oferty włącza usługę, która umożliwia korzystanie z wymienionych aplikacji bez pomniejszania pakietu danych aktywnego na koncie lub bez ponoszenia dodatkowych opłat. Operator zastrzega się jednak, że w niektórych wypadkach aplikacje mogą korzystać z transmisji danych w zakresie, który nie jest objęty promocją (patrz: regulamin).

Pakiet można włączyć na dwa sposoby:

należy wybrać i zatwierdzić na klawiaturze telefonu kod: * 111*642*1#

na klawiaturze telefonu kod: * należy zalogować się na swoje konto w aplikacji mobilnej Play24 i wybrać odpowiednią opcję w zakładce „Usługi”.

Z Promocji można skorzystać tylko raz dla danego numeru telefonu. Warunkiem przyznawania i korzystania z pakietu jest utrzymywanie okresu ważności połączeń wychodzących i posiadanie minimum 1 grosza w pakiecie złotówek.

