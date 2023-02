Rząd PiS sypnie kasą. PKP Intercity obniża ceny biletów

PKP Intercity ogłosiło obniżenie cen biletów za przejazdy pociągami tego przewoźnika. Te w przyszłym miesiącu mają wrócić do poziomu sprzed styczniowej podwyżki.

W styczniu PKP Intercity zwiększyło ceny bazowe biletów za przejazdy swoimi pociągami. Podwyżki sięgnęły średnio 11,8% w przypadku pociągów TLK/IC, 17,4% w pociągach EIC oraz 17,8% w pociągach EIP. Konieczność wprowadzenia wyższych cen biletów była tłumaczona wyższymi kosztami energii elektrycznej, za co miał odpowiadać przede wszystkim prezydent Rosji Władymir Putin. 24 lutego ubiegłego roku rządzone przez niego państwo najechało na sąsiednią Ukrainę.

Jak można było się domyślić, wyższe ceny biletów na pociągi nie spodobały się podróżnym. Jest jednak dobra informacja (przynajmniej częściowo) – ceny bazowe biletów spółki PKP Intercity zostaną obniżone tak, by powrócić do stanu sprzed podwyżek. Obniżki wyniosą około 11% dla pociągów kategorii TLK i IC oraz około 15% dla kategorii EIC i EIP. Zaczną one obowiązywać 1 marca 2023 roku.

Wprowadzenie niższych cen jest możliwe w związku z dodatkowymi działaniami optymalizacyjnymi oraz dzięki zwiększeniu rekompensaty dla PKP Intercity na 2023 rok w ramach umowy dotyczącej świadczenia usług publicznych (PSC, z ang. Public Service Contract).

– wyjaśnia PKP Intercity

Przewoźnik ma umowę z Ministerstwem Infrastruktury, dotyczącą świadczenia przez PKP Intercity usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021 – 2030.

Zwiększenie rekompensaty w ramach umowy PSC pozwala częściowo złagodzić znaczący wzrost kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, wynikający z bardzo dużego wzrostu cen energii elektrycznej spowodowanego przede wszystkim rosyjską agresją na Ukrainę oraz tzw. putinflacją. Zakup energii elektrycznej stanowi największy koszt spółki. Jeszcze w 2019 roku koszt ten wyniósł ok. 500 mln zł brutto, w 2023 roku prognozowany koszt zakupu energii elektrycznej wyniesie aż 1,5 mld zł brutto, czyli trzy razy więcej.

– czytamy w komunikacie PKP Intercity

Proponowane przez PKP Intercity oferty promocyjne pozwalają dodatkowo obniżać koszty podróży, podobnie jak obowiązujące w pociągach ulgi ustawowe. W 2022 roku z ofert promocyjnych i ulg skorzystało 25,4 mln pasażerów pociągów przewoźnika.

W ślad za niższymi cenami biletów jednorazowych, obniżone zostają także ceny biletów odcinkowych, Kart Intercity (uprawniających do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity w dowolnych relacjach), jak również opłat na przewóz rowerów, psa czy bagażu. Osoby, które kupiły bilety odcinkowe lub Karty Intercity w cenach obowiązujących od 11 stycznia 2022 roku otrzymają możliwość zwrotu środków proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych.

Źródło zdjęć: Grabowski Foto / Shutterstock.com, Martyn Jandula / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PKP Intercity