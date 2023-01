To nie błąd w aplikacji. PKP ostro winduje ceny

Inflacja i wysoka cena energii elektrycznej dają się we znaki również polskiemu przewoźnikowi kolejowemu. PKP Intercity reaguje na to wzrostem cen bazowych biletów jednorazowych na podróż swoimi pociągami.

PKP Intercity do napędzania prawie wszystkich swoich pociągów używa energii elektrycznej. Ta, jak wiemy, jest coraz droższa, stanowiąc jednocześnie największy koszt kolejowej spółki. Cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła o 62,18%, w porównaniu do stycznia 2022 roku. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na wysokość opłat w 2023 roku za energię czynną. Jest to część opłat za energię elektryczną trakcyjną. Spowoduje to również wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity.

Nie bez znaczenia jest również najwyższy od wielu lat poziom inflacji. W listopadzie 2022 roku wyniosła ona 17,5%. W minionym roku mocno też wzrosły stopy procentowe. Ten czynnik również sprawia, że koszty wszelkiej działalności gospodarczej w Polsce znacznie wzrosły.

Z podanych powyżej powodów PKP Intercity zdecydowało się na podniesienie bazowych cen biletów jednorazowych na podróże pociągami spółki. Jest to druga systemowa zmiana cen biletów PKP Intercity od lat 2013-2014. Najnowsze prognozy przewoźnika wskazują, że koszt operacyjny w przeliczeniu na pasażera może przekroczyć 40%. Natomiast wzrost kosztów energii trakcyjnej może przekroczyć 100% w ujęciu rocznym, w konsekwencji modyfikując strukturę kosztów spółki, poprzez zwiększenie wagi kosztów energii trakcyjnej.

Planowana podwyżka cen biletów nie zrekompensuje skutków wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, a jedynie częściowo je złagodzi. Na podstawie przeprowadzonych szczegółowych analiz spółka od 11 stycznia 2023 roku podnosi ceny bazowe biletów jednorazowych w poszczególnych kategoriach pociągów średnio o:

17,8% w pociągach EIP,

w pociągach EIP, 17,4% w pociągach EIC,

w pociągach EIC, 11,8% w pociągach TLK/IC.

Nadal możliwe będzie obniżenie ceny przejazdu poprzez korzystanie z licznych ofert promocyjnych funkcjonujących u przewoźnika.

Bilety odcinkowe, Karty Intercity, oferta Multiprzejazd

W ślad za aktualizacją cenników biletów jednorazowych, zaktualizowane zostają także ceny biletów odcinkowych. Te podrożeją średnio o 10%, pozostając (wg PKP Intercity) na poziomie konkurencyjnym wobec oferty innych przewoźników kolejowych. Po raz pierwszy od 2016 roku zmieniają się też ceny Kart Intercity, uprawniających do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity w dowolnych relacjach.

Aby zwiększyć atrakcyjność ofert Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max, PKP Intercity wydłuża okres obowiązywania oferty o kilka godzin (do godziny 24:00 w czwartek). Do tej pory była ona ważna od północy we wtorek do godziny 15:00 w czwartek. Multiprzejazd i Multiprzejazd Max umożliwiają dowolną liczbę przejazdów pociągami PKP Intercity w okresie ważności. Cena obu ofert pozostaje bez zmian.

Konkurencyjność cenowa PKP Intercity

W 2022 roku z usług PKP Intercity skorzystało według pierwszych danych rekordowe blisko 59 mln osób. Szczególnie w czasie rosnącej inflacji i rosnących cen paliw, PKP Intercity wyszło naprzeciw potrzebom milionów Polaków chcących podróżować po kraju i wprowadziło ofertę Taniej z Bliskimi, dzięki której przejazd pociągiem w kilka osób stał się bardzo konkurencyjny kosztowo wobec podróży samochodem. Z kolei wprowadzenie dynamicznego systemu zarządzania cenami oraz rozszerzenie w maju ubiegłego roku oferty Promo na wszystkie kategorie pociągów sprawiło, że do sprzedaży trafiły bilety w cenach dużo niższych niż ceny bazowe. Jesień zaś była czasem ogromnej promocji, zachęcającej do podróży koleją po Polsce. PKP Intercity udostępniło pulę 1,2 miliona biletów w cenach promocyjnych w ramach oferty Promo.

– poinformowało PKP Intercity

PKP Intercity chwali się, że systematycznie zwiększa atrakcyjność swojej oferty przewozowej. Ta rośnie wraz z kolejnymi etapami inwestycji w nowoczesny tabor. Strategia rozwoju i inwestycji PKP Intercity z perspektywą do 2030 roku przewiduje inwestycje w tabor i przyjazne środowisku stacje postojowe na poziomie 27 mld zł, dzięki którym przewoźnik ma oferować pasażerom wysoki oraz powtarzalny standard podróży. Obecnie spółka ma zakontraktowane umowy o wartości 7 mld zł brutto.

