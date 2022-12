PKP Intercity zamawia nowy system internetowej sprzedaży biletów

PKP Intercity zapowiada wprowadzenie nowego systemu internetowej sprzedaży biletów. Ma on być w pełni funkcjonalny w ostatnim kwartale 2024 roku i będzie stanowić największą inwestycję informatyczną w ponad 20-letniej historii spółki przewozowej.

Nowy system sprzedaży internetowej e-IC 2.0

System e-IC 2.0 ma zostać udostępniony podróżnym w ostatnich miesiącach przyszłego roku. Ze względu na złożoność systemu i jego strategiczne znaczenie, wprowadzenie będzie podzielone na etapy. Pierwszy z nich ma się zakończyć we wrześniu 2023 roku, a kolejne będą wprowadzane sukcesywnie. Pozwoli to na odwzorowanie funkcjonalności obecnego systemu i implementowanie zmian. Osiągnięcie pełnej funkcjonalności jest przewidywane na 2024 rok.

Wartość podpisanej w tej sprawie umowy to ponad 8,5 mln zł. Jeśli PKP Intercity zdecyduje się na rozszerzenie zamówienia, jego łączna wartość wyniesie ponad 9,7 mln zł brutto.

Rozwój polskiej kolei, którego jesteśmy świadkami w ostatnich kilku latach, jest widoczny gołym okiem. To nowoczesny tabor, odnowione dworce, zmodernizowane linie kolejowe. Co równie ważne z perspektywy pasażera, to także coraz wyższa jakość obsługi, która wdrażana jest w ramach strategii rozwoju PKP Intercity. Najlepszym tego przykładem są podpisane dzisiaj umowy, dzięki którym bilety na połączenia przewoźnika będą dostępne w nowoczesnym systemie, co jeszcze bardziej ułatwi podróżowanie koleją. To kolejny krok na drodze do naszego celu, jakim jest kolej komfortowa, bezpieczna, przewidywalna, dostępna i ekologiczna.

– powiedział Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Misterstwie Infrastruktury

Nowy system internetowej sprzedaży biletów w PKP Intercity zaoferuje podróżnym nową szatę graficzną i ścieżkę zakupową. Pojawić się mają również nowe funkcje, takie jak wyszukiwanie połączenia umożliwiającego planowanie podróży „tam i z powrotem”, tworzenie profili zakupowych (z możliwością wskazania ulubionych lub najczęstszych relacji) czy opcja dodania biletu do kalendarza. e-IC 2.0 podpowie i wybierze najlepszą dla podróżnych ofertę, z której będą mogli skorzystać jeśli spełniają jej warunki taryfowe. Po określeniu wieku podróżnego, platforma zasugeruje ulgi, najbardziej prawdopodobne dla danego przedziału wiekowego.

e-IC 2.0 umożliwi zakup biletu bez konieczności zakładania konta, a także zakup biletów okresowych, rezerwacji do nich i na przejazdy realizowane z wykorzystaniem Kart Intercity. Nadal dostępne będzie udogodnienie, dzięki któremu pasażerowie będą mogli wpisać wyłącznie nazwę miasta docelowego, a nie konkretnej stacji (dla wybranych miast). W tym wypadku system zaoferuje wszystkie dostępne połączenia z daną destynacją, biorąc pod uwagę dworce w wybranym mieście. Pasażerowie nadal skorzystają z funkcji „Koszyk”, graficznej rezerwacji miejsc (w elektrycznych i spalinowych zespołach trakcyjnych) czy prezentacji frekwencji. W ramach jednej transakcji będzie można zakupić bilet z dwiema przesiadkami.

Kolejne etapy wdrażania nowego systemu zaoferują możliwość zakupu biletów międzynarodowych oraz tych w ramach oferty Interrail czy Wspólny Bilet.

Centralny System Sprzedaży

Druga z podpisanych umów dotyczy Centralnego Systemu Sprzedaży, a dokładniej licencji, wdrożenia i utrzymania technologii. To również jeden z najważniejszych systemów w PKP Intercity. Wdrożenie przeprowadzi spółka PKP Informatyka, która zajmie się utrzymaniem przez 60 miesięcy od startu produkcyjnego. Po tym okresie PKP Intercity będzie mogło przejąć opiekę nad utrzymaniem systemu lub przedłużyć umowę. Licencja została zakupiona bezterminowo. Łączna wartość umowy to ponad 71,1 mln zł brutto.

Kolejny kontrakt dotyczy usługi rezerwacyjnej, którą PKP Informatyka będzie świadczyć na rzecz przewoźnika. W jej ramach PKP Intercity będzie ma mieć zapewnioną wydajną i wysokodostępną infrastrukturę i oprogramowanie, pozwalające na obsługę wszystkich operacji związanych z rezerwacją miejsc. Wartość tej umowy to ponad 62,1 mln zł brutto.

To bardzo budujące, gdy widzimy, jak dwie spółki z Grupy PKP podejmują współpracę, której celem jest osiąganie najlepszych, światowych standardów. Poprzez powołanie holdingu Grupy PKP otworzyły się możliwości dalszego zacieśniania współpracy w Grupie, a także budowy kompetencji i wspólnej strategii dla kluczowych obszarów działalności. Zmieniamy polską kolej, a celem jest dynamiczny rozwój i wzmacnianie jej pozycji rynkowej.

– powiedział Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A.

Uruchomienie produkcyjne nowego Centralnego Systemu Sprzedaży, będącego „silnikiem” nowego systemu internetowej sprzedaży biletów, zaplanowane jest na drugą połowę 2024 roku. Wtedy rozpocznie się sprzedaż biletów z wykorzystaniem nowego systemu, który przez pewien czas będzie działał równolegle z obecnym. Celem jest zapewnienie płynności zmiany i stopniowe zintegrowanie kanałów sprzedaży oraz zapewnienie podróżnym niezakłóconej dostępności biletów.

Nowy system ma być technologią dużo bardziej elastyczną w stosunku do obecnie eksploatowanej, co pozwoli przewoźnikowi na szybsze i łatwiejsze wprowadzanie nowych rozwiązań i funkcji. Umożliwi to nowoczesna architektura rozwiązania. Dzięki niej możliwe będzie proste wprowadzanie zmian uzasadnionych biznesowo oraz oczekiwanych przez podróżnych.

Centralny System Sprzedaży w nowej wersji ułatwi integrację z systemami sprzedaży europejskich przewoźników, co powinno się przełożyć na sprawniejszy zakup biletów na pociągi międzynarodowe. Wprowadzony silnik ofertowy ma zapewnić też najkorzystniejszy dla podróżnych dobór ofert i cen, z zastosowaniem jeszcze bardziej zaawansowanego modelu sprzedaży, z cenami dynamicznymi – co już obecnie ma zastosowanie we wszystkich kategoriach pociągów. Pasażerowie zyskają też lepszy dostęp do informacji na temat podróży.

Realizacja kontraktów na dostawę rozwiązań i usług informatycznych dla PKP Intercity potwierdza rolę PKP Informatyka jako zaufanego partnera technologicznego, z udziałem którego Spółki z Grupy PKP mogą skutecznie realizować swoje strategie IT. Dla PKP Informatyka jest to niewątpliwie szansa na budowę i stały rozwój kompetencji w obszarze rozwiązań pasażerskich w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Wspólnie rozpoczynamy kolejny etap budowania potencjału informatyki kolejowej, dzięki czemu pasażerowie zyskają rozwiązania stosowane w Europie.

– powiedział Tadeusz Turzyński, Prezes Zarządu PKP Informatyka

Podpisanie umów na e-IC 2.0 oraz Centralny System Sprzedaży to największa inwestycja informatyczna w ponad 20-letniej historii PKP Intercity. Wierzę, że system sprzedaży internetowej e-IC 2.0 stanie się ulubionym miejscem podróżnych do zakupu biletów, w przypadku korzystania z przeglądarki internetowej. e-IC 2.0 zaoferuje nowy, przejrzysty układ graficzny i ścieżkę zakupową, zwiększy się to, co w obecnych czasach jest uznawane za najważniejsze, czyli tzw. user-experience. Zdajemy sobie sprawę, że pasażerowie będą kupować bilety na intercity.pl, jeśli udostępniony system sprzedaży internetowej będzie intuicyjny w obsłudze, stabilny i szybki. W ramach realizacji naszej strategii inwestycji i rozwoju kładziemy bardzo duży nacisk na cyfryzację. Podpisanie umów na nowy system sprzedaży oraz e-IC 2.0 jest zwieńczeniem tegorocznych działań spółki w zakresie wprowadzenia dynamicznego systemu sprzedaży we wszystkich kategoriach pociągów oraz ujednoliconych warunków handlowych. Możemy śmiało powiedzieć, że nasza sprzedaż jest dostosowana do obecnych realiów rynkowych.

– dodał Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity

Już 70% pasażerów PKP Intercity kupuje bilety na podróż przez Internet lub za pomocą aplikacji mobilnej. W 2019 roku z takiej formy nabywania biletów korzystało 54,3% podróżnych.

