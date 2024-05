PKP Intercity rozda darmowe bilety. Skorzystasz 1 czerwca

Przed nami Dzień Dziecka. W ten wyjątkowy dzień dzieci będą mogły podróżować pociągami PKP Intercity za darmo po całej Polsce. Wystarczy mieć mniej niż 16 lat.

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, który obchodzimy 1 czerwca, spółka PKP Intercity przygotowała specjalną ofertę dla najmłodszych i ich rodziców. Dotyczy ona podroży po Polsce wszystkimi pociągami PKP Intercity w klasie 2. Uprawnione do skorzystania z promocji są dzieci i młodzież do 16 roku życia. Darmowe bilety czekają na nich w kasie biletowej lub w pociągu u konduktora – to ostatnie z wyjątkiem pociągów kategorii EIP, na które bilet można pobrać tylko w kasie.

Bezpłatne podróże w 2. klasie pociągów PKP Intercity możliwe są za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Należy go okazać podczas kontroli biletów. Może to być dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna czy nawet książeczka zdrowia. PKP Intercity przypomina, że dzieci do 4 roku życia przez cały rok mogą podróżować pociągami przewoźnika na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100%.

Jest też promocja dla rodziców

PKP Intercity ma też coś dla rodziców, dziadków czy opiekunów, którzy 1 czerwca tego roku planują podróże koleją. Mogą oni skorzystać z promocji skierowanych do rodzin i grup, na przykład z oferty Taniej z Bliskimi. Uprawnia ona do 30% zniżki dla grupy 2 do 6 osób, obejmująca przejazdy pociągami kategorii TLK lub IC. Warto również pamiętać, że w ramach oferty można dodatkowo skorzystać z przysługującej ulgi ustawowej.

Rodziny planujące przejazd pociągami ekspresowymi EIC lub EIP mogą skorzystać z Biletu Rodzinnego. Wystarczy w tym celu podróżować w grupie od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia. Wtedy każdy z członków grupy otrzyma 30-procentową zniżkę na bilet. Ulgi przewidziane są również dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Mogą oni liczyć na 30% upustu na zakupione bilety, jeśli przynajmniej dwie uprawnione osoby będą podróżowały wspólnie.

Dziecko, które korzysta z promocji z okazji Dnia Dziecka, może być również uczestnikiem każdej z wyżej wymienionych grup – Biletu Rodzinnego, Dużej Rodziny oraz Taniej z Bliskimi.

