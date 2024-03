PKP Intercity wprowadza WiFiX. Internet w pociągach będzie lepszy

W PKP Intercity opracowano system WiFiX, który ma usprawnić korzystanie z internetu w trakcie podróży. Co na tym zyskają pasażerowie?

Spółka PKP Intercity poinformowała, że na początku roku opracowała, a teraz wdraża system WiFiX. Jego zadaniem jest dostarczanie informacji potrzebnych do monitorowania i sprawnej obsługi łączności Wi-Fi dla pasażerów.

System WiFiX w PKP Intercity

System WiFiX umożliwia monitorowanie urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie Internetu, jak również wgląd w czasie rzeczywistym w parametry dotyczące sieci Wi-Fi bez względu na to, gdzie dany wagon czy zespół trakcyjny się znajdują.

WiFiX umożliwia również dokładne określenie lokalizacji poszczególnych wagonów czy pociągów EZT i monitorowanie działania internetu w każdym z nich. Nowe rozwiązanie ma funkcje, dzięki którym system m.in.: automatycznie prezentuje przypisanie wagonów do danej relacji i składu, pokazuje przebytą trasę pociągu oraz informuje, na którym jej odcinku nastąpiły problemy z zasięgiem sieci, ponadto generuje wykresy i zestawienia wspierające szczegółową analizę danych związanych z funkcjonowaniem sieci W-Fi.

Wprowadziliśmy autorski system monitorujący, który daje swobodę we włączaniu się do sieci i korzystaniu z niej. Cieszę się, że ta zmiana postępuje. Chcemy, by wszystkie nasze pojazdy z biegiem lat dawały możliwość podłączenia się do bezprzewodowego Internetu

– mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity.

Jak tłumaczy PKP Intercity, stały nadzór nad infrastrukturą odpowiadającą za dostęp do internetu, a także rozprowadzanie sieci Wi-Fi w wagonach i pociągach typu EZT były w ostatnich latach dużym wyzwaniem. Stosowane dotąd rozwiązania były bardzo złożone i wymagały znalezienia sposobu zarówno na kontrolę urządzeń odpowiedzialnych za internet, jak i za dostępność usługi.

PKP Intercity planuje dalszy rozwój systemu. WiFiX cały czas jest udoskonalany, stopniowo ma się zwiększać jego funkcjonalność. Obecnie urządzenia objęte monitoringiem zapewniające pasażerom dostęp do internetu pracują w ponad 720 pojazdach w tym m.in. w 20 ED250 oraz 32 ED160.

Na dostępność Wi-Fi w pociągach ma wpływ wiele czynników. Na jakość sygnału wpływają m.in. aktualne położenie składu względem stacji bazowych operatorów, stan techniczny urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie internetu do składu lub wagonu, ale też usterki w sieciach komórkowych czy warunki atmosferyczne.

Już wcześniej, dla poprawy internetu w pociągach spółka PKP Intercity uruchomiła 550 mobilnych wzmacniaczy sieci operatorów telefonii komórkowej, w tym w 526 wagonach oraz po dwa w 12 składach EZT Flirt.

Dodatkowo zakupiła i zainstalowała w pojazdach ED160 Flirt nowoczesne routery GSM/Wi-Fi pracujące w trybie agregacji i łączące kilka sieci komórkowych. System jest stale monitorowany przy pomocy autorskiego systemu, który pozwala niemal natychmiast podejmować działania w razie awarii lub monitorować utrzymanie internetu.

PKP Intercity zapowiada, że przez najbliższe lata będzie dalej rozwijać system diagnostyki i monitorowania pokładowych systemów IT. Obiecuje też uruchomienie systemów Wi-Fi pasażerskiego na całym taborze do 2030 roku oraz wprowadzenie systemów wzmacniania sygnału GSM we wszystkich składach zespolonych EZT.

