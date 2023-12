PKP Intercity z nowościami. Wypatruj na peronach

Narodowy przewoźnik inwestuje w park lokomotyw. Dziś rozstrzygnął przetarg na zakup 63 lokomotyw wielosystemowych z możliwością powiększenia kontraktu o dodatkowe 32 pojazdy w prawie opcji, co łącznie będzie dawać 95 elektrowozów. Postępowanie wygrał nowosądecki producent taboru Newag. Pierwsze dwie lokomotywy powinny być dostarczone w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy, a całe zamówienie musi być zrealizowane w terminie 60 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Rozstrzygnięty dziś przetarg to naprawdę duże zamówienie, które istotne powiększy nasze zasoby szybkich lokomotyw. Nowe pojazdy dołączą do niedługo dostarczanych 15 lokomotyw Griffin o tym samych parametrach. To przede wszystkim szybsza i bardziej ekologiczna kolej, ponieważ lokomotywy napędzane będą energią elektryczną i pojadą z prędkością 200 km/h. Podejmujemy wiele decyzji w trosce o środowisko i zwiększanie komfortu podróży. To postępowanie jest tego przykładem