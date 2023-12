Są nowe taryfy za prąd na 2024 roku. Możesz się zdziwić

Jakie będą ceny prądu w 2024 roku? Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych. Dotyczy to zarówno tzw. sprzedawców z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót), jak i dystrybutorów energii (PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator) - informuje Parkiet.com.

Ceny prądu w 2024 roku

Co ciekawe, w związku ze stabilizacją na rynku surowców, ceny energii w taryfach sprzedawców są o 32,1 proc. niższe w porównaniu z tymi, które zostały zatwierdzone na 2023 rok. Jednocześnie, w związku z rosnącymi kosztami rozbudowy i modernizacji sieci, średnio o 2,9 proc. wzrosły taryfy dystrybucyjne.

Co to oznacza dla Polaków? Niestety, absolutnie nic. Ceny energii elektrycznej zostaną na takim samym poziomie, jak w 2023 roku. Dzieje się tak, ponieważ na pierwsze pół roku zostały one zamrożone z limitem użycia do 1500 kWh. Ustalona kwota wynosi 414 zł za MWh, a w przypadku przekroczenia poziomu nie może być wyższa niż 693 zł za MWh.

Tak naprawdę zatwierdzone przez URE taryfy są tylko informację dla samych firm sprzedażowych. Na ten podstawie będą się one ubiegać o rekompensaty za mrożenie cen. W przyszłym roku, w związku z niższymi taryfami, powinny być one niższe niż w 2023 roku.

Zobacz: InPost z usługą specjalną. Masz czas do 21 grudnia

Zobacz: Streamerki ocalone. Żeby się rozebrać, nie muszą się rozbierać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Parkiet.com