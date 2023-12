InPost ocali ci skórę. Masz czas do 21 grudnia

InPost ma świetną wiadomość dla wszystkich tych, którzy zakup świątecznych prezentów zostawili na ostatnią chwilę.

Wszyscy wiemy, jak co roku wygląda kupowanie prezentów. Wiele osób zostawia to na ostatnią chwilę, myśląc, że wciąż mają dużo czasu. Nagle okazuje się, że do Wigilii zostało kilka dni i pojawia się problem. Z pomocą przychodzi InPost, który gwarantuje dostawę przed świętami.

InPost z dostawą przed świętami

Firma InPost zadeklarowała, że wszystkie zamówione paczki zostaną dostarczone przed Świętami Bożego Narodzenia. Trzeba jednak spełnić konkretne warunki. Przede wszystkim paczka musi zostać wysłana najpóźniej 21 grudnia. W tym kontekście ważna jest też godzina oraz strefa, w której znajduje się danym Paczkomat.

Już po raz piąty oferujemy naszym klientom gwarancję dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku postawiliśmy sobie poprzeczkę naprawdę wysoko! Dzięki jakości usług InPost każda paczka wysłana 21 grudnia, zgodnie z godzinami nadań, zostanie dostarczona jeszcze przed Wigilią! Jesteśmy świadomi, że w ostatnich dniach przed świętami wiele paczek, które trafiają do urządzeń Paczkomat® – to świąteczne prezenty, które muszą dotrzeć na czas. Dlatego gwarantujmy dostarczenie tych przesyłek, nawet przy zakupach zrobionych w ostatniej chwili.

– powiedział Rafał Brzoska, prezes InPost.

Paczki muszą znaleźć się w Paczkomacie wysyłkowym przed godziną 13:00 w strefie D, 14:00 w strefie C, 15:00 w strefie B oraz 16:00 w strefie A. Skąd możesz dowiedzieć się, w jakiej strefie znajduje się konkretne urządzenie? Możesz to sprawdzić na stronie InPostu.

