Taki zestaw tylko w Orange. W nim smartfon i zegarek popularnej marki

W Orange można kupić zestaw złożony ze smartfonu oraz smartwatcha marki Honor. Dokonując zakupu razem z planem abonamentowych, można zaoszczędzić nawet prawie 1000 zł.

Zestaw Honor 90 + Honor Watch GS 3 jest dostępny do wyboru w 2 pakietach. Z pomarańczowym abonamentem Plan L łączny koszt zakupu obu urządzeń wyniesie 2341,36 zł (36 rat po 65,01 zł oraz pierwsza wpłata w wysokości 1 zł). Wybierając Plan M kupujący zapłaci łącznie 2521 zł (36 rat po 70 zł + 1 zł na start). Pozwoli to oszczędzić nawet 957,64 zł w odniesieniu do ceny rynkowej obu urządzeń.

Z kolei zestaw Honor 90 Lite + Honor Watch GS 3 kupimy za 1345 zł, zarówno w abonamencie Plan L, jak i Plan M (24 raty miesięcznie po 56 zł + 1 zł na start). W wersji bez abonamentu kupujący zapłaci 1848 zł (20 rat po 92,39 zł miesięcznie). Daje to oszczędność nawet 753 złotych w porównaniu z wartością rynkową obu urządzeń.

Honor 90 troszczy się o oczy użytkowników

Honor 90 został wyposażony w wiodące w branży funkcje zapewniające komfort dla oczu. Jest to pierwszy smartfon na rynku, który uzyskał certyfikat TÜV Rheinland Flicker Free, potwierdzający brak migotania w trakcie ściemniania ekranu. Wyświetlacz obsługuje najwyższą w branży częstotliwość modulacji PWM – 3840 Hz, skutecznie zmniejszając obciążenie oczu użytkowników przy niskich ustawieniach jasności. Aby zminimalizować zmęczenie wzroku, wyświetlacz wyposażono również w symulującą naturalne oświetlenie funkcję dynamicznego zmniejszania jasności (Dynamic Dimming) oraz technologię Honor Circadian Night Display, która filtruje niebieskie światło, wspomagając naturalne wydzielanie się melatoniny w celu poprawy jakości snu użytkownika.

Smartfon wyposażony jest także w całkowicie nowy system fotograficzny, złożony z trzech modułów: aparatu głównego 200 Mpix z matrycą 1/1,4 cala, aparatu ultraszerokokątnego i makro 12 Mpix z polem widzenia 112° oraz aparatu z pomiarem głębi 2 Mpix. Model ten ma 6,7-calowy wyświetlacz z poczwórną krzywizną – Quad-Curved Floating Display, który oferuje wysoką rozdzielczość 1200 x 2664 pikseli oraz częstotliwość odświeżania ekranu do 120 Hz. Smartfon ma pojemną baterię 5000 mAh, która umożliwia całodniowe użytkowanie. Szybki i energooszczędny Honor 90 napędzany jest układem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, który w porównaniu do swojego poprzednika zapewnia o 20% wydajniejszą grafikę i o 30% lepszą wydajność sztucznej inteligencji.

Honor 90 Lite – stylowy i wszechstronny

Honor 90 Lite oferuje aparat główny o rozdzielczości 100 Mpix z przysłoną f/1.9, aparat szerokokątny o rozdzielczości 5 Mpix oraz aparat makro 2 Mpix. W ręce entuzjastów selfie oddano przedni aparat o rozdzielczości 16 Mpix. W komplecie jest również 6,7-calowy bezramkowy ekran oferujący adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 90 Hz.

Smartfon ma również certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light i oferuje szereg rozwiązań mających na celu ochronę wzroku, w tym Dynamic Dimming i Circadian Night Display. Honor 90 Lite jest napędzany przez układ MediaTek Dimensity 6020 i zasilany baterią o pojemności 4500 mAh. Użytkownikom, którzy lubią mieć multimedia zawsze na wyciągnięcie ręki, urządzenie to oferuje 8 GB RAM-u i 256 GB przestrzeni na dane. Honor 90 Lite jest wyposażony w funkcję Honor RAM Turbo (8 GB + 5 GB), czyli technologię wykorzystującą część pamięci flash jako pamięć RAM.

Honor Watch GS 3 – do 14 dni bez ładowania

Smartwatch Honor Watch GS 3 został wyposażony w zakrzywiony wyświetlacz AMOLED 1,43 cala, zamknięty w stylowej, stalowej obudowie. Urządzenie ma 10,5 mm grubości i waży około 44 gramów. Bateria zastosowana w smartwatchu pozwala na maksymalnie 14 dni użytkowania bez konieczności ładowania (bez korzystania z GPS), a 5 minut ładowania powinno zapewnić energię na cały dzień.

Zegarek może być połączony z aplikacją Honor Zdrowie na smartfonie Honor 90 lub Honor 90 Lite (i nie tylko), dostarczając na bieżąco kompleksowych informacji na temat stanu zdrowia użytkowników, ale także ich samopoczucia i jakości snu. Urządzenie powinno się również sprawdzić w przypadku osób aktywnych – smartwach wspiera ponad 100 trybów treningu, których rezultaty są przesyłane do aplikacji w smartfonach Honor.

Źródło zdjęć: Honor

Źródło tekstu: Honor