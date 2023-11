Orange sypie hitami. Telefon za 1 zł bez rat to ledwie początek

Jak wybrać prezent świąteczny dla fana nowych technologii? Wybieramy najciekawsze propozycje z oferty Orange.

Może i mamy dopiero listopad, ale w powietrzu już czuć aurę świąt. W supermarketach pełno choinek i kolorowych ozdób, a stacje radiowe na zmianę puszczają „Last Christmas” i „All I Want for Christmas Is You”.

A skoro mowa o tym ostatnim, to także ten moment, kiedy warto powoli pomyśleć o świątecznych prezentach. Oczywiście można to zostawić na ostatnią chwilę. Ba, sam robię tak co roku… i strasznie potem żałuję, bo szukanie idealnego upominku w grudniu do łatwych bynajmniej nie należy. Kolejki w sklepach, przebrany asortyment, nerwy...

Na całe szczęście zawsze można skorzystać z drobnej pomocy. W ofercie Orange jest mnóstwo inspiracji na prezenty dla pasjonatów nowych technologii. Na pewno znajdziecie tutaj coś dla bliskich… albo dla siebie.

No co? Przecież każdy z nas zasługuje na jakiś drobiazg – np. nowego smartfona 😉 Tym bardziej, że w świątecznej promocji operatora kupując jeden telefon drugi można dostać za symboliczną złotówkę, albo wybierając ofertę ze światłowodem - w dowolnym pakiecie Orange Love lub z telewizją – otrzymuje się tablet TCL TAB 10 Gen 2. W ten sposób mamy od razu i dla kogoś gotowy upominek. I to naprawdę niezły. Do tego dochodzi zniżka na abonament i Netflix przez 6 miesięcy w prezencie, czyli chwila relaksu i rozrywka dla rodziny zapewniona.

A poniżej znajdziecie kilka najciekawszych naszym zdaniem propozycji na świąteczne prezenty z bogatego katalogu Orange. Warto się im przyjrzeć.

Drobne upominki na każdą kieszeń

Nie wiem jak Wy, ale osobiście najbardziej lubię prezenty praktyczne, które z jednej strony są na tyle tanie, by nie wprawiać żadnej ze stron w zakłopotanie, a z drugiej okażą się faktycznie przydatne dla obdarowanego. Ten pierwszy warunek w przypadku gadżetów elektronicznych bywa nieco problematyczny, ale i tu można kilka pomysłów na fajny upominek.

Jako osoba wiecznie korzystająca z telefonu (albo pięciu – uroki bycia dziennikarzem tech) wychodzę z założenia, że ładowarka to takie akcesorium, które przyda się zawsze – szczególnie teraz, kiedy coraz częściej w pudełku ze smartfonem znajdziemy sam przewód USB. Że trochę zbyt praktyczne? Można przecież ładnie ją zapakować 😉 Polecam też rzucić okiem na ładowarki bezprzewodowe.

Przykładowo, w sklepie Orange znajdziemy ładowarkę indukcyjną marki WG, która nie kosztuje fortuny, a doceni ją każdy, kto na co dzień korzysta z kompatybilnego smartfona (np. niemal wszystkie iPhone’y i topowe modele firmy Samsung). To świetna i przy okazji dość uniwersalna propozycja, która sprawdzi się np. jako prezent dla kolegi z pracy.

Prywatnie ucieszyłbym się również z Xiaomi Mi TV Stick, czyli sprytnego adaptera, który z każdego ekranu potrafi zrobić Smart TV. To niewielka przystawka, która po podłączeniu do telewizora daje dostęp do systemu Android TV i olbrzymiej bazy aplikacji dostępnych w Sklepie Play. To chyba najprostszy sposób, by komfortowo korzystać z popularnych serwisów streamingowych (np. z Netfliksa i Orange TV Go) na dużym ekranie.

Prezent dla młodego (duchem) gamera

Pewnie każdy z nas ma wśród swoich bliskich jakiegoś pasjonata gier komputerowych. Z jednej strony jest to temat bardzo mi bliski, a z drugiej doskonale zdaję sobie sprawę, że kupowanie dla takiej osoby prezentu potrafi być niewdzięcznym tematem. Najprostszym wyborem wydaje się po prostu zakup jakiejś gry, ale tu łatwo wtopić, jeśli wybierzemy tytuł, który obdarowany już ma albo w ogóle jest on poza jego sferą zainteresowań. Ale w takim razie co innego pozostaje?

Prywatnie nie znam osoby grającej na PC, która nie ucieszyłaby się z porządnej klawiatury. Przykładowo w sklepie Orange znajdziemy model SPC Gear GK630K z podświetleniem RGB i mechanicznym przełącznikami Kailh (do wyboru wersja Blue i Brown). To taki gadżet, za który zapłacimy mniej niż za większość gier na premierę, a będzie sprawiał radość o wiele dłużej.

Przy nieco większym budżecie pomyślałbym z kolei o dedykowanym kontrolerze do smartfona, takim jak Nacon MG-X. To gadżet, który niewiele osób posiada, a potrafi całkowicie zmienić podejście do mobilnej rozrywki, szczególnie w parze z coraz popularniejszymi usługami grania w chmurze. Fakt, jest to już nieco droższa zabawka, jednak w sklepie Orange możemy ją dostać w formie przystępnych rat 0%. Myślę, że to opcja, z której warto skorzystać – i to nie tylko na prezent. Warto też zajrzeć do strefy gracza na stronie operatora – z akcesoriami i poradami - i rozejrzeć się za upominkiem dla gamera.

Smartfon na święta w świetnej cenie

Rozmawiając o świątecznej ofercie Orange, o której już wspomniałem tylko na początku, nie sposób pominąć tematu smartfonów. Nawet jeśli nie wybierzecie tego na prezent, to i tak to fantastyczna okazja do zakupu nowego sprzętu i to w niższej cenie. Tym bardziej, że z okazji nadchodzących świąt producent przygotował specjalne zestawy, gdzie do zgarnięcia są dwa urządzenia w świetnej cenie.



Przykładowo, możemy zgarnąć Samsunga Galaxy S23 w pakiecie z tańszym Galaxy A23 5G za symboliczną złotówkę.

Pierwszego modelu nie muszę chyba nikomu przedstawiać – Galaxy S23 to aktualnie jeden z najwyższych modeli w ofercie producenta, charakteryzujący się perfekcyjnym wykonaniem, absolutnie topową wydajnością oraz świetnym wyświetlaczem. Galaxy A23 5G to z kolei model nieco tańszy, który doskonale sprawdzi się np. jako telefon dla dziecka. Jego dużym atutem jest obsługa łączności 5G, dzięki której potrafi zapewnić znacznie szybszy dostęp do Internetu niż inne urządzenia w podobnej cenie.



Jeśli natomiast szukamy zestawu nieco bardziej przystępnego cenowo, atrakcyjną propozycją może się okazać się Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, oferowany razem z Xiaomi Redmi 12C z 1 zł. Chiński producent słynie z prawdopodobnie najbardziej opłacalnych smartfonów na rynku, a Redmi Note 12 Pro 5G doskonale się w ten wizerunek wpisuje. To telefon, który nie zrujnuje domowego budżetu, a mimo to może się pochwalić doskonałym ekranem OLED o przekątnej 6,67” oraz wysokiej klasy aparatem o rozdzielczości 50 Mpix (sprawdzi się u pasjonatów fotografii) No i – co nie mniej ważne – olbrzymim akumulatorem o pojemności 5000 mAh. To naprawdę fajna propozycja i to nawet gdyby w zestawie miało nie być żadnego innego prezentu.

Moc prezentów w Orange

A skoro już o tym wspomniałem, to warto wspomnieć, że Orange ma dla swoich klientów nie tylko drugiego smartfona za 1 zł. Jeśli zdecydujemy się na zakup abonamentu w ramach świątecznej oferty, dostaniemy nawet do 6 miesięcy usługi za 0 zł (w zależności od wyboru konkretnego planu mobilnego), a także serię dodatkowych upominków. Te obejmują mi.in. dostęp do Netfliksa przez 6 miesięcy w prezencie oraz gratis pakiet CyberOchrony, który ochroni nas i naszych bliskich przed wirusami, wyłudzeniami danych oraz innymi zagrożeniami, na jakie można się natknąć w Internecie. Przyda się i młodszym i starszym użytkownikom. Myślę, że to fajny bonus, z którego warto skorzystać.

Bo wiadomo – święta Bożego Narodzenia to coś więcej niż tylko jedzenie i prezenty. To spotkanie z bliskimi, szansa na zatrzymaniu się w szalejącej wokół nas codzienności, a dla wielu osób także niezwykłe przeżycie o wymiarze duchowym. Podejrzewam jednak, że każdy lubi dostać trafiony prezent i nie ma czego się wstydzić. Zamiast tego lepiej zajrzeć do sklepu Orange i wybrać coś, co sprawi radość nam oraz naszym bliskim. A ze względu na to, że coraz częściej dzielą nas różne odległości z rodziną i nie zawsze uda się ze wszystkimi spotkać, to warto być z nimi w kontakcie, co umożliwia nam właśnie szybki internet i nowe technologie, sprzęty - stworzone po to, by ułatwiać życie i zapewnić stałą łączność ze światem.

Sprawdź świąteczną ofertę Orange

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie operatora sieci Orange.

