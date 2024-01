Masz Orange? To klikaj po zimowe okazje

Orange ruszył z nową akcją promocyjną z okazji ferii zimowych. Wystartował kalendarz zniżkowy, dzięki któremu będzie można zdobyć kody rabatowe na akcesoria i gadżety. Wystarczy tylko klikać.

Z okazji ruszających ferii zimowych Orange wprowadził nową akcję promocyjną. Pomysł nie jest całkowitą nowością – podobna akcja trwała w grudniu, przed Świętami. Każdego dnia pojawiała się nowa okazja – wystarczyło kliknąć, by zgarnąć zniżkę na różne urządzenia. Każda z tych ofert wygasała po 24 godzinach.

Teraz Orange przygotował nową odsłonę takiej akcji, ale na trochę innych zasadach. Korzyści są jednak podobne – można upolować zniżki na akcesoria i urządzenia przydatne podczas ferii zimowych.

Jak wyjaśnia operator, ferie zimowe w różnych regionach polski mają różne terminy, dlatego nowa akcja została podzielona na 4 tury, a każda z nich trwa po 3 dni i obejmuje środę, czwartek i piątek:

10-12 stycznia,

17-19 stycznia,

24-26 stycznia,

31 stycznia – 2 lutego.

W każdym z tych okresów codziennie do odebrania będą różne kody zniżkowe na akcesoria i gadżety. Jak przekonuje Orange, to są urządzenia i dodatki, które przydadzą się w czasie ferii czy podróży – będą to np. słuchawki, powerbank, ładowarka, smartwatch czy plecak.

Bonus na dany produkt będzie do wykorzystania tylko przez jeden dzień, wraz z następną dobą pojawi się nowy, inny. Niespodzianki można odbierać poprzez aplikację Mój Orange lub na stronie operatora. Wystarczy podczas zakupu skopiować kod rabatowy i wkleić go podczas zakupów w koszyku.

Zimowy kalendarz Orange znajduje się pod tym adresem: https://www.orange.pl/zobacz/ferie.

Na start Orange proponuje latarka czołową WG2 LED o jasności 600 lumenów i odporności IPX4. Urządzenie jest dostępne w promocji za 55 zł, gdy jego standardowa cena wynosi 69,90 zł – zniżka wynosi więc 21%.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Blog Orange Polska