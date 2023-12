Świąteczne odliczanie z Orange. Każdego dnia nowy prezent

Orange Polska przygotował swój kalendarz adwentowy. Każdego dnia czeka nowy prezent, i tak do Wigilii.

W Orange Polska trwa świąteczne odliczanie. To pomarańczowa wersja kalendarza adwentowego, w którym każdego dnia do odebrania jest nowy prezent. Dziś, 4 grudnia 2023 roku, jest to kod rabatowy obniżający cenę telewizora Samsung 55" QLED 4K Q67C o 400 zł. Dzięki temu urządzenie to można kupić w 20 ratach 0% po 190,35 zł. Całkowita cena telewizora wynosi 3807 zł (obniżka z 4207 zł).

Zobacz: Mikołajki w Orange. Można zaoszczędzić nawet 1143 zł

Zobacz: Orange szykuje nowego Funboxa. Premiera w styczniu

Wcześniej prezentami były:

Kody udostępnione w ramach promocji "Świąteczne Odliczanie z Orange" można wykorzystać w sklepie internetowym na www.orange.pl oraz w aplikacji Mój Orange. Z oferty może skorzystać każdy, kto złoży zamówienie na urządzenia i akcesoria objęte promocją i odsłoni kod rabatowy ukryty pod rysunkiem z kartki z kalendarza (na stronie www.orange.pl lub w aplikacji Mój Orange), a następnie wpisze go we właściwe pole podczas składnia zamówienia. Urządzenia objęte ofertą promocyjną są dostępne do wyczerpania zapasów.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji.

Zobacz: W T-Mobile ruszył kalendarz adwentowy. Codziennie nowa niespodzianka

Zobacz: Święta 2023: przejdź do lajt mobile i zgarnij prezent

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange

Źródło tekstu: Orange