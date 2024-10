Orange rozdaje kody. Nic tylko brać i korzystać

W Orange jest dostępna nowa okazja w cośrodowej akcji dla użytkowników aplikacji Mój Orange. Można sporo zaoszczędzić, wybierając się na zakupy drobnego sprzętu AGD marki Philips.

Orange co tydzień podsuwa jakieś nowe okazje w aplikacji „Mój Orange”. Coraz rzadziej są to darmowe gigabajty, częściej własne usługi operatora, teraz jednak na klientów czekają zniżki w sklepie Philips. W porównaniu do podobnych akcji w przeszłości, tym razem uwagę zwraca wyższy rabat – aż 35%.

Orange i Philips – co można kupić ze zniżką?

W nowej akcji Orange klienci otrzymają do 35% zniżki w sklepie internetowym Philips. Do wyboru są produkty takie jak roboty sprzątające i odkurzacze bezprzewodowe, oczyszczacze i nawilżacze powietrza, ekspresy do kawy, żelazka, parownice i generatory pary i wiele innych.

Żeby taniej kupić taki sprzęt, należy wejść do aplikacji Mój Orange, a tam do zakładki Dla Ciebie i kliknąć baner nowej akcji. Znajduje się tam voucher na 10% zniżki, który można zrealizować na stronie Philips – ten kod działa na pełną ofertę. Pod opisem akcji w aplikacji Mój Orange znajduje się przycisk, przenoszący do sklepu marki, więc zakupy można zacząć od razu.

A co z tą zniżką 35%? Na nią też można liczyć, ale trzeba wykonać dodatkowe działania. Uzyskany voucher na 10% należy zarejestrować na stronie Twój voucher – przenosi do niej przycisk na samym dole okna z opisem promocji w aplikacji Mój Orange. Trzeba tam zarejestrować swój kod na 10%, a w zamian otrzymuje się dwa kody rabatowe do 35%. Wartość obniżki uzależniona jest jednak od produktu, więc nie zawsze będzie to aż tak duży rabat. Za jeden kod można kupić maksymalnie dwa produkty z pełną zniżką.

Kody czekają na abonamentowych klientów Orange w aplikacji Mój Orange.

