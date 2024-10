Empik Premium za darmo dla studentów i wykładowców

Empik przygotował specjalną ofertę dla studentów i wykładowców z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Do końca listopada można aktywować bezpłatny dostęp do usługi Empik Premium na 4 miesiące i korzystać z licznych korzyści, takich jak zniżki na zakupy, darmowa dostawa, dostęp do Empik Go i rabaty u partnerów.

Empik Premium to usługa, która pozwala oszczędzać zarówno online, jak i w salonach stacjonarnych. W sklepach stacjonarnych premiumowicze otrzymują 15% rabatu na zakupy, a po okazaniu aplikacji mobilnej dodatkowo 40% zniżki na drugą, tańszą książkę. Na Empik.com czekają rabaty do 20% na wybrane produkty, a wszystkie zamówienia online dostarczane są za darmo.

Dodatkowe korzyści

W ramach Empik Premium studenci otrzymują również kod dostępu do Empik Go Single na 30 dni, z możliwością wyboru dowolnego ebooka lub audiobooka z pełnego katalogu i nielimitowanym dostępem do podcastów. Dodatkowo, w Empik Foto można skorzystać z 35% rabatu na całą ofertę.

Empik Premium to także rabaty u partnerów. Studenci mogą napić się kawy lub herbaty w Costa Coffee z 30% zniżką, a na seans filmowy w Multikinie wybrać się z 20% rabatem.

Jak aktywować Empik Premium za darmo?

Aby skorzystać z promocji, wystarczy wejść na stronę empik.com/premium/student i podać adres e-mail z domeny swojej uczelni. Po weryfikacji adresu, student lub wykładowca otrzyma unikalny kod, który umożliwia bezpłatne korzystanie z usługi przez 120 dni. Kod można zrealizować do końca grudnia 2024 roku.

Po 4 miesiącach można zrezygnować z subskrypcji lub przedłużyć ją na rok w promocyjnej cenie 29,99 zł. Osoby, które mają już aktywne konto Empik Premium, również mogą skorzystać z oferty – okres subskrypcji zostanie bezpłatnie wydłużony o dodatkowe 4 miesiące.

Dodatkowe informacje o promocji można znaleźć w regulaminie.

