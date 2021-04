Oferta tygodnia w Orange: wybrane telefony taniej nawet o 240 zł

W Orange ruszyła kolejna oferta tygodnia. W jej ramach tym razem promowane są trzy smartfony - dwa z nich, Samsung Galaxy A51 i Oppo A31, są oferowane w niższej cenie, natomiast do Xiaomi Redmi Note 9T 5G dodawana jest opaska Mi Band 5 za złotówkę miesięcznie.

Do 7 kwietnia tego roku, do końca dnia, trwa aktualna oferta tygodnia w Orange Polska. Tym razem pomarańczowy operator oferuje dwa smartfony w obniżonej cenie, a do jednego dokłada prezent w postaci opaski sportowej za złotówkę miesięcznie.

Samsung Galaxy A51 taniej o 240 zł

Pierwsze z promowanych urządzeń to swego czasu najpopularniejszy smartfon z Androidem na świecie. Mowa o Samsungu Galaxy A51, który oferuje swoim użytkownikom duży, 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED, 5 aparatów fotograficznych (główny o rozdzielczości 48 Mpix) oraz przyzwoitą wydajność, zapewnioną przez układ Exynos 9611 i 4 GB RAM-u. a to wszystko jest zasilane akumulatorem o pojemności 4000 mAh.

W Orange można kupić ten smartfon z abonamentem komórkowym, na przykład wybierając Plan Mobilny 55. Wtedy zapłacimy 0 zł na start i 24 miesięczne raty po 35,01 zł. Każda z rat jest obniżona o 10 zł, więc w sumie możemy zaoszczędzić 240 zł. Tyle samo zapłacimy za telefon, jeśli wybierzemy ofertę Orange Love Standard z abonamentem 109,99 zł.

Xiaomi Redmi Note 9T 5G z opaską sportową za złotówkę

Sieci 5G to powoli teraźniejszość telekomunikacji, więc w ofercie nie mogło zabraknąć smartfonu, który pozwala z sieci piątej generacji korzystać. Jest nim Redmi Note 9T 5G, który od Samsunga różni się przede wszystkim minimalnie większym ekranem wykonanym w technologii IPS LCD, a także innym chipsetem (MediaTek Dimensity 800U 5G) oraz pojemniejszą baterią (5000 mAh).

W Orange ten smartfon możemy kupić w Planie Mobilnym 55 lub Orange Love Standard za 0 zł na start + 24 x 41 zł. Za dodatkową złotówkę miesięcznie otrzymamy opaskę sportową Xiaomi Mi Band 5.

Oppo A31 taniej o 120 zł

Ostatni z promowanych smartfonów, Oppo A31, to smartfon oferujący najmniej, ale też najtańszy. Ekran ma tu rozdzielczość 720 x 1600 pikseli, a główny aparat fotograficzny (jeden z pięciu) ma matrycę 13 Mpix. Smartfon jest napędzany chipsetem MediaTek Helio P35, wspieranym przez 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej, a całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4230 mAh.

W ofertach Plan Mobilny 55 oraz Orange Love Standard Oppo A31 kosztuje 0 zł na start, a potem musimy jeszcze zapłacić 24 raty po 15,01 zł. Każda z nich jest obniżona w promocji o 5 zł, co pozwala zaoszczędzić łącznie 120 zł.

Źródło tekstu: Orange