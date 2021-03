Orange daje 1 GB Internetu po meczu z Anglią

Tym razem niestety się nie udało wygrać - Anglia pokonała Polskę 2:1. Na szczęście Orange dalej ma dla swoich klientów 1 GB bezpłatnego Internetu.

Pomarańczowy operator słynie z tego, że po każdym meczu piłkarskiej reprezentacji Polski daje tyle Internetu, ile nasi kadrowicze strzelili bramek. Ostatnio cieszyliśmy się ze zwycięstwa Polski nad Andorą, tym razem jednak nie powtórzyliśmy wyczynu Macedonii, która pokonała będące zdecydowanym faworytem Niemcy. Polska strzeliła jednak Anglii jedną bramkę, a to oznacza 1 GB Internetu. Promocja skierowana jest do klientów głosowych usług mobilnych operatora, zarówno w ofercie abonamentowej, jak i na kartę, a także do użytkowników Orange Flex.

W celu skorzystania z oferty wystarczy wysłać SMS o treści TEATIME pod numer 233. Opłata za SMS jest zgodna z taryfą, z jakiej korzysta abonent, maksymalnie może ona sięgnąć 20 groszy. Użytkownicy Orange Flex powinni z kolei wpisać TEATIME w zakładce kody promocyjne.

Pakiet należy aktywować do 22:44. Jednocześnie Orange zastrzega, że pakiet danych zostanie włączony w ciągu maksymalnie 24 godzin od przyjęcia zlecenia aktywacji. O włączeniu pakietu zostaniemy powiadomieni SMS-em. Promocyjne gigabajty są ważne 3 dni od daty aktywacji, obowiązują tylko na terenie Polski.

Zobacz: Orange startuje z cykliczną akcją „Środy z Mój Orange”. Dziś daje 5 GB

Zobacz: Sąd Apelacyjny potwierdza: Orange bezprawnie przedłużał umowy czasowe bez zgody klientów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: orange