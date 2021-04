Ruszyła szybka promocja na Xiaomi Redmi Note 10 Pro, bonusowy Mi Watch Lite w zestawie

Kilka dni temu odbyła się polska premiera nowej serii Redmi Note 10, a pierwszy kwietnia może być dobrą okazją, by kupić bardziej zaawansowany smartfon Redmi Note 10 Pro. W zestawie znajduje się smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite.

Promocja na Redmi Note 10 Pro ruszyła dziś o godzinie 8:00 i potrwa przez jedną dobę do 2 kwietnia, do godziny 7:59. W tym czasie do każdego Redmi Note 10 Pro producent dodaje smartwatch Mi Watch Lite. Promocja może się oczywiście skończyć wcześniej wraz z wyczerpaniem zapasów i nie wszędzie może być pełna dostępność wszystkich wariantów telefonu.

Ile kosztuje Redmi Note 10 Pro ?

Od dziś do jutra smartfon Redmi Note 10 Pro ma być sprzedawany w zestawie ze smartwatchem Mi Watch Lite i w okazyjnej cenie:

Redmi Note 10 Pro, 6 GB/64 GB – cena 1299 PLN + Mi Watch Lite za 1 PLN w komplecie,

– cena + Mi Watch Lite za 1 PLN w komplecie, Redmi Note 10 Pro, 6 GB/128 GB – cena 1399 PLN + Mi Watch Lite za 1 PLN w komplecie,

Promocja jest ważna w kanałach sprzedaży online – www.mistore.pl, www.mi-home.pl, www.mimarkt.pl oraz w dobrych e-sklepach i u operatorów telekomunikacyjnych. We własnych sklepach Xiaomi dostępny jest w tej chwili tylko model z pamięcią 6/64GB.

Redmi Note 10 Pro ma ekran AMOLED Full HD+ (2400 x 1080 ) o przekątnej 6,67 cala, odświeżaniu 120 Hz oraz czułości na dotyk 240 Hz. Maksymalna jasność sięga 1200 nitów, ekran ma też certyfikat HDR10. Ochronę zapewnia Gorilla Glass 5.

Sercem Note 10 Pro jest chipset Snapdragon 732G. Główny aparat to matryca Samsung HM2 o rozdzielczości 108 Mpix (1/1,52″, piksele 0,7 μm łączone w układzie 9-w-1) z optyką f/1,9. Kolejne aparaty to szerokokątny 8 Mpix (120°, f/2,2), aparat TeleMacro 5 Mpix (f/2,4, AF) i czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4). Aparat selfie ma 16 Mpix (f/2,45). Bateria 5000 mAh jest ładowana z mocą 33 W.

