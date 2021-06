Orange Energia sprzedaje instalacje fotowoltaiczne z rabatem do 5000 zł

Orange Energia uruchomił pierwszy etap sprzedaży instalacji fotowoltaicznych. W czerwcu tego roku są one oferowane z gwarantowanym rabatem do 5000 zł za instalację.

Orange Energia oferuje instalacje fotowoltaiczne każdemu, bez względu na to, od jakiego sprzedawcy kupuje dziś energię. Klienci, którzy podpiszą umowy do 21 czerwca 2021 roku, mogą liczyć na zwrot od Orange do 5000 zł. Otrzymują oni gwarancję wypłacenia kwoty rabatu, jeśli nie otrzymają dofinansowania z programu Mój Prąd lub otrzymają je w kwocie niższej niż 5000 zł – wówczas Orange Energia wypłaci różnicę.

Zobacz: Orange Flex jest neutralny dla klimatu – tak twierdzą Pomarańczowi

Zobacz: Play bez roamingu krajowego? Nie tak szybko, P4 przedłuża umowę z Orange Polska

Finansowanie zestawów jest możliwe do 100% wartości inwestycji przy pomocy kredytu bankowego. Nie jest wymagany jakikolwiek wkład własny klienta. Proces kredytowania jest uproszczony i całkowicie cyfrowy. Dzięki temu złożenie wniosku, decyzja kredytowa i zawarcie umowy z bankiem trwają zazwyczaj kilka minut.

Fotowoltaika od Orange Energia jest dostępna w wybranych salonach Orange. W każdej chwili można również uzupełnić formularz kontaktowy. Doradca Orange Energia skontaktuje się w celu umówienia terminu spotkania, podczas którego zostanie przygotowana indywidualna wycena instalacji fotowoltaicznej, uwzględniająca wymagania klienta i możliwości techniczne. W niedalekiej przyszłości klienci będą mieli możliwość monitorowania pracy swojej instalacji fotowoltaicznej za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej.

100% energii w rozliczeniu

Pomarańczowy operator oferuje możliwość zawarcia z Orange Energia umowy mikrowytwórcom, w której gwarantuje, że cała wyprodukowana przez ich instalacje energia trafi do nich z powrotem. Tym samym, korzystając z oferty Orange Energia, klient odzyska 100% nadwyżki energii (a nie 80%, jak u innych dostawców) wyprodukowanej przez swoją instalację. Energia wyprodukowana w dni słoneczne, dzięki wirtualnemu magazynowi energii, może zostać wykorzystana na przykład w dni pochmurne, nocą oraz w okresie zimowym. Rozliczanie w modelu 1:1 możliwe jest w każdej grupie taryfowej dostępnej dla klientów indywidualnych (G11, G12, G12w). Oznacza to, że klienci nie muszą zmieniać najpopularniejszej, jednostrefowej taryfy G11, na taryfę weekendową G12w.

Wcześniej podpisana umowa daje możliwość uniknięcia kolejki w okresie największego obciążenia ekip instalacyjnych w sezonie letnim. Wcześniej zamontowana instalacja to z kolei szybkie uruchomienie produkcji własnego, „czystego” prądu i większy „magazyn prądu” na okres zimowy, kiedy zapotrzebowanie energii przewyższa jej produkcję.

Orange Energia oferuje zestawy fotowoltaiczne zawierające najwyższej jakości komponenty uznanych, światowych producentów, takich jak Sharp, Bluesun, Longi, Huawei i SolarEdge. Falowniki typu on-grid akceptowane są przez wszystkich krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych.

Montaż instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez wyspecjalizowane ekipy Orange. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy i montażu oraz profesjonalnego projektu technicznego. Orange Energia zapewnia także przygotowanie wszystkich formalności niezbędnych do zgłoszenia instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu wymiany obecnego licznika energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy.

Orange Energia to największy niezależny sprzedawca energii elektrycznej w Polsce. Przez ponad 6 lat działalności na rynku sprzedaży energii spółka pozyskała ponad 120 tys. klientów indywidualnych i biznesowych. W zasięgu oferty Orange Energia jest dzisiaj ponad 97% gospodarstw domowych w Polsce.

Zobacz: T-Mobile: nowa promocja na roaming w Wielkiej Brytanii i usługi międzynarodowe

Zobacz: Play: nowe miejscowości w zasięgu – maj 2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange