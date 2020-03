Next Mobile rozszerza ofertę o Internet rzeczy

Firma Next Mobile uruchomiła submarkę Next IoT, która zajmie się tworzeniem i dostarczaniem technologii Internetu rzeczy. Zakres usług nowej marki to między innymi integracja technologii związanych z wymianą informacji między maszynami, a także przetwarzanie i analiza danych na potrzeby automatyzacji i optymalizacji procesów w różnych branżach (przemysł, motoryzacja, medycyna itp.).

Rozwiązania z zakresu Internetu rzeczy są bardzo wolno wdrażane w polskich firmach. Jak wynika z raportu autorstwa Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR), w naszym kraju na 10 tys. pracowników przypadają tylko 42 roboty przemysłowe, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej jest to liczba ośmiokrotnie wyższa – ponad 330 sztuk. Z kolei wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG) pokazują, że poziom wiedzy o korzyściach związanych z robotyzacją produkcji, wpisującą się w ideę IoT, jest wśród rodzimych firm nadal na niskim poziomie. Przedsiębiorcy w Polsce uważają, że kluczem do przyspieszenia robotyzacji nad Wisłą jest szerzenie wiedzy o korzyściach ekonomicznych (46%).

Rozwiązania oraz urządzenia z dziedziny IoT/M2M, które oferuje Next IoT znajdują zastosowanie w przemyśle, medycynie, motoryzacji oraz usługach komunalnych.

Rozwój technologii Internetu rzeczy to połączenie dwóch światów: przemysłu, biznesu oraz naszego domu. Przyszłość wydaje się stać pod znakiem technologii IoT/M2M, sieci LTE-M, obecnie testowane przez operatorów będą w stanie obsłużyć nawet do kilkuset tysięcy inteligentnych urządzeń na tak małym obszarze jak jeden kilometr kwadratowy.

- powiedział Rafał Kozłowski, Prezes Next Mobile

W gamie usług Next IoT znajdują się także aplikacje do zarządzania kartami SIM M2M, które pozwalają na tworzenie systemów kontrolujących inteligentne roboty przemysłowe, urządzenia medyczne transmitujące parametry życiowe pacjentów w szpitalach, a także komponenty samochodowe kontrolujące zużycie paliwa oraz awarie. Z drugiej strony Next IoT oferuje narzędzia do obsługi inteligentnych liczników wody i systemów oświetleniowych. Dzięki specjalnej platformie klienci mogą sprawnie zarządzać nawet tysiącami kart SIM, co daje nie tylko możliwość sterowania inteligentnymi urządzeniami, ale także ich cyklem życia, analizy danych i aktywacji dodatkowych usług.

Szacuje się, że w Polsce obecnie w użytku jest około 3 mln sztuk kart SIM M2M. Liczba urządzeń, które z nich korzystają, może być znacznie większa – jedna karta może obsługiwać kilka inteligentnych liczników, mierników lub czujników na raz.

Wdrożenie ekosystemu urządzeń z dziedziny IoT to proces, który odpowiednio przygotowany nie jest tożsamy z wieloletnim okresem implementacyjny. Rozwiązania M2M można wdrożyć już w kilka miesięcy. Wiąże się to co prawda z nakładami finansowym związanymi z implementacją, natomiast ich poprawne funkcjonowanie przyniesie wymierne korzyści finansowe oraz poprawi wydajność procesów w organizacji.

- dodał Mateusz Starański

Z raportu IPAG wynika, iż w większości firm, które się zrobotyzowały, proces wdrożenia nie trwał dłużej niż rok (90 proc. przypadków). Zwrot z inwestycji w roboty przemysłowe wynosi najczęściej 12-24 miesiące (62% ankietowanych). W co czwartej firmie robotyzacja zaczyna się zwracać po 6-12 miesiącach.

Źródło tekstu: Next Mobile