Huawei rozdaje zegarki za 1 zł. Wyjaśniamy

Huawei poinformował o tym, że z ich aplikacji Zdrowie korzysta już ponad milion Polaków. W związku z tym, chiński producent udostępnia kody rabatowe na popularne urządzenia.

Huawei Zdrowie jest przydatną aplikacją dla każdego posiadacza urządzeń mobilnych tej marki, który chce o siebie zadbać. To właśnie tam możemy sprawdzić liczbę wykonanych kroków oraz po połączeniu z odpowiednim sprzętem - kontrolować jakość snu i zapisywać wykonywane ćwiczenia. Producent poinformował o tym, że z aplikacji aktywnie korzysta już ponad milion Polaków. W związku z tym pojawiło się trochę kuponów i jubileuszowy konkurs.

Huawei rozdaje kupony ale jest jeden haczyk

Użytkownicy aplikacji Huawei Zdrowie już teraz mogą odebrać kupony zniżkowe. Jednak żeby to zrobić trzeba zarejestrować się do udziału w wydarzeniu. W tym celu wystarczy w aplikacji przejść do sekcji „Odkryj”, kliknąć w baner „Jest nas 1 milion” i dołączyć do wyzwania. Po rejestracji i spełnieniu warunków można odebrać:

kupon o wartości 200 zł na smartwatche HUAWEI z serii WATCH GT 3 Pro,

kupon o wartości 100 zł na smartwatche HUAWEI WATCH GT2, WATCH GT2 Pro oraz WATCH GT3 Active,

kupon o wartości 80 zł na dowolny inteligentny zegarek, przy zakupach za minimum 400 zł.

Wspomniane kupony zniżkowe można odebrać i zrealizować od 22 lutego do 14 marca 2023 roku. Nie jest to jednak koniec prezentów od chińskiego producenta. Huawei zorganizował konkurs, który trwa od 22 lutego do 5 marca 2023 roku. Żeby wziąć w nim udział należy udać się na stronę Huawei i odpowiedzieć na pytanie konkursowe: "Opowiedz, która z funkcji w aplikacji HUAWEI Zdrowie najbardziej pozytywnie wpłynęła na Twoją kondycję fizyczną lub psychiczną?”. Na zwycięzców czekają:

1 smartwatch HUAWEI WATCH Buds (zwycięzca otrzymuje kupon na zakup produktu za 1 zł),

2 smartwatche HUAWEI WATCH GT3 Pro Elite (zwycięzcy otrzymują kupony na zakup za 1 zł),

3 smartwatche HUAWEI WATCH GT3 SE (zwycięzcy otrzymują kupony na zakup za 1 zł).

