InPost z nową usługą. Znamy szczegóły

InPost otworzył swój sklep internetowy. Można w nim kupić Paczkomaty firmy w wersji mini, a także ubrania czy meble z kartonu.

InPost to teraz nie tylko przesyłki kurierskie czy Paczkomaty. Firma właśnie otworzyła swój sklep internetowy Out of The Box, w którym możemy kupić wiele produktów kojarzących się z przedsiębiorstwem kierowanym przez Rafała Brzoskę. Oferta sklepu w tym momencie nie jest szczególnie bogata, ale prawdopodobnie z czasem się powiększy. Przynajmniej taką mamy nadzieję.

Co kupimy w sklepie InPostu?

Asortyment w sklepie firmy InPost został podzielony na 6 kategorii. Są to:

Dom i ogród,

Dla dzieci,

Klocki,

Materiały do pakowania,

Ubrania,

Outdoor i sport.

Wśród dostępnych artykułów są między innymi kartonowe meble (szafa, stoliki itp.), kolorowanki dla dzieci, klocki, z których można ułożyć na przykład Paczkomat, opakowania do przesyłek, bluzy i skarpetki, a także torby czy parasole. Kupić też można żółty powerbank, który da się zasilić między innymi energią ze Słońca.

Sklep InPostu znajduje się pod adresem outofthebox.pl. Dostawa jest darmowa, jeśli wartość zamówienia będzie wynosiła powyżej 40 zł.

