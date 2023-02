Geckonet ma nową ofertę komórkową. Miesięczny abonament już od 25 zł

Geckonet, dostawca Internetu i telewizji na Kujawach i Pomorzu, przygotował nową ofertę telefonii komórkowej. Już za 25 zł miesięcznie można mieć nielimitowane połączenia i wiadomości oraz sporą paczkę gigabajtów. Jest też roaming UE.

Geckonet po długich pracach zaprezentował swoją nową ofertę telefonii komórkowej. Pozwala ona na korzystanie z nieograniczonej ilości rozmów, SMS-ów i MMS-ów oraz 25 GB pakietu internetowego w ramach każdej karty SIM. W ofercie znajduje się również roaming UE według zasady Roam Like at Home (RLAH), czyli korzystanie z roamingu w Unii Europejskiej tak, jak w kraju. Pakiet internetowy w ramach roamingu UE to 2 GB.

Klienci Geonet mają taniej

Osoby będące już klientami Geckonet, mogą skorzystać z promocji SmartBill. Dzięki niej miesięczny abonament wynosi 29,99 zł za pierwszą kartę SIM oraz 24,99 zł za każdą kolejną.

Nowi klienci zapłacą trochę więcej – 39,99 zł za jedną kartę SIM i 29,99 zł za każdą kolejną.

Nasza oferta to nie tylko brak limitów i swobodny roaming UE, ale także doskonała jakość połączeń. U nas możesz liczyć na kompleksową obsługę i indywidualne podejście do każdego klienta. Zawsze służymy radą i pomocą, a nasze usługi i produkty są dopasowane do Twoich potrzeb i wymagań.

– zachwala swoją ofertę Geckonet

Geckonet świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o infrastrukturę sieci Plus. Więcej informacji można znaleźć na stronie geckonet.pl.

Zobacz: Plus wprowadza startery, jakich jeszcze nie było. W bonusie gigabajty

Zobacz: Orange myśli o podwyżkach. „Polacy mało wydają na telefony”

Ankieta Jak oceniasz ofertę telefonii komórkowej Geckonet? Bardzo atrakcyjna Atrakcyjna Nie wyróżnia się Mało atrakcyjna Bardzo mało atrakcyjna Nie wiem / nie mam zdania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Geckonet