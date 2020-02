Huawei: drugi produkt w prezencie w promocji na Walentynki

Wkrótce Walentynki, więc przez najbliższe dni będą nam towarzyszyć różowe serduszka i nowe okazje u producentów. I tak oto Huawei ogłasza promocję z okazji święta zakochanych: każdy, kto kupi jeden z objętych akcją produktów marki, otrzyma drugi w prezencie.

W ofercie można znaleźć między innymi popularny smartfon fotograficzny – Huawei P30 Pro – w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds 3. Inna propozycja producenta to smartwatch Huawei Watch GT 2 w zestawie ze słuchawkami FreeLace. Promocja potrwa do 16 lutego lub do wyczerpania zapasów.

Walentynkowa oferta Huawei jest skierowana do osób, które poszukują prezentu dla bliskiej osoby. Oferta obejmuje między innymi bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3 z aktywną redukcją szumów. W walentynkowej promocji wraz ze słuchawkami nabywca otrzyma w zestawie również słuchawki – bezprzewodowe FreeBuds Lite.

W promocji z okazji święta zakochanych dostępne są również najnowsze smartfony marki, w tym Huawei nova 5T w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami FreeBuds 3 czy Huawei P smart Pro w zestawie z opaską Huawei Band 3 Pro. W ofercie jest także ultrabook Huawei MateBook X Pro w zestawie z tabletem Huawei MediaPad T5 10” 32 GB Wi-Fi.

Pełna lista produktów objętych walentynkową ofertą:

bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3 w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds Lite ;

w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei ; smartwatche z serii Watch GT 2 w zestawie ze słuchawkami FreeLace ;

w zestawie ze słuchawkami ; smartfony z serii P30 – P30 Pro i P30 – oraz smartfon nova 5T w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei FreeBuds 3 ;

– oraz smartfon w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami Huawei ; smartfony Huawei P30 Lite i Huawei P smart Pro w zestawie z opaską sportową Huawei Band 3 Pro ;

i Huawei w zestawie z opaską sportową Huawei ; smartfony Huawei P smart Z i P smart 2019 w zestawie z opaską sportową Huawei Band 4 ;

i w zestawie z opaską sportową ; tablety Huawei MediaPad T3 10” 32 GB LTE i Huawei MediaPad T3 10” 32 GB Wi-Fi w zestawie ze słuchawkami Huawei FreeLace;

i Huawei w zestawie ze słuchawkami Huawei FreeLace; ultrabook Huawei MateBook X Pro w zestawie z tabletem Huawei MediaPad T5 10” 32 GB Wi-Fi.

Produkty w walentynkowej ofercie dostępne są w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia, w oficjalnym sklepie internetowym Huawei – huawei.pl oraz w sklepach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom.

Źródło tekstu: Huawei