Huawei daje prezenty na Halloween

Huawei startuje z promocją z okazji Halloween. W sobotę 30 października w sklepie z aplikacjami AppGallery będą do zdobycia vouchery, w tym zniżki w aplikacjach, a także karty zniżkowe do Allegro. Promocja potrwa do 17 listopada i dotyczy wszystkich urządzeń Huawei, zarówno tych z GMS, jak i z HMS.