Halloween w Wypożyczalni Play Now to wybrane filmy za 5 zł

Play przygotował halloweenową promocję w swojej Wypożyczalni Play Now. W jej ramach wybrane filmy można obejrzeć za jedyne 5 zł każdy.

W fioletowej Wypożyczalni Play Now trwa właśnie promocja, dzięki której wybrane filmy są dostępne w cenie obniżonej do 5 zł. Skorzystają z tego abonenci Play oraz użytkownicy Play na kartę. Halloweenowa oferta obowiązuje do 1 listopada 2021 roku włącznie.

Filmy dostępne w promocji:

Nocne czuwanie,

Niewesołe miasteczko,

Zombieland,

Wiedźma,

Mortuarium,

Zakon świętej Agaty,

Dom strachów,

Impostor,

Upiorne opowieści po zmroku,

Godzina oczyszczenia,

Suspiria,

Zło czyha za drzwiami,

The night,

Złe miejsce,

Dziewczyna z trzeciego piętra,

Przebudzenie dusz,

Slumber,

Zło we mnie,

Alone,

Gniazdo zła,

Laleczka,

Ghostland,

To przychodzi po zmroku,

Nie oddychaj,

Pamiętne Halloween.

Wszystkie wyżej wymienione filmy można znaleźć w wydzielonej sekcji Halloween na stronie playnow.pl oraz w aplikacji Play Now lub na urządzeniu TV BOX.

