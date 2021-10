Amazon Fire TV oficjalnie trafia do Polski

Amazon wprowadza do Polski usługę Fire TV. Razem z nią na nasz rynek wchodzą międzynarodowe wersje urządzeń Fire TV Stick 4K Max oraz Fire TV Stick.

Amazon ogłosił dziś wprowadzenie nowych urządzeń i usług Fire TV dla klientów w Polsce. Są to międzynarodowe wersje Fire TV Stick 4K Max oraz Fire TV Stick, przeznaczonych do streamingu w w rozdzielczości odpowiednio 4K i FullHD. Do obu typów odtwarzaczy multimedialnych dołączony jest pilot Alexa Voice Remote z przyciskami zasilania oraz głośności, przeznaczonymi do sterowania kompatybilnym odbiornikiem. Interfejs użytkownika Fire TV jest dostępny w języku polskim, a sterowanie głosowe za pomocą Alexy jest zoptymalizowane wyłącznie dla języka angielskiego.

Do tej pory sprzedaliśmy ponad 100 milionów urządzeń Fire TV na całym świecie, a teraz z przyjemnością udostępniamy międzynarodowe wersje Fire TV Stick 4K Max i Fire TV Stick klientom w Polsce. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszenie obsługi Fire TV na całym świecie, a teraz oferujemy również konsumentom w Polsce możliwość korzystania z ekranu głównego w języku polskim z uproszczonym menu, nowymi ulubionymi aplikacjami, dostępnymi lokalnie oraz po raz pierwszy - Alexą w języku angielskim.

– powiedziała Emma Gilmartin, Director, Fire TV & Tablets Europe, Amazon

Fire TV Stick 4K Max

Międzynarodowa wersja urządzenia jest wyposażona w nowy, czterordzeniowy procesor 1,8 GHz i 2 GB pamięci RAM, dzięki czemu aplikacje szybko się uruchamiają, a nawigacja jest płynna. To pierwsze urządzenie Fire TV, które oferuje obsługę Wi-Fi 6, co oznacza szybsze przesyłanie strumieniowe w rozdzielczości 4K, nawet gdy wiele urządzeń podłączonych do sieci Wi-Fi 6 jest aktualnie w użyciu.

Międzynarodowa wersja Fire TV Stick 4K Max to również pierwsze urządzenie 4K Fire TV w Polsce, które obsługuje streaming 4K UHD, HDR i HDR10+, a także Dolby Vision i Dolby Atmos.

Fire TV Stick

Dzięki czterordzeniowemu procesorowi 1,7 GHz i przesyłaniu strumieniowemu w rozdzielczości do 1080p FullHD przy 60 klatkach na sekundę z obsługą HDR, międzynarodowa wersja Fire TV Stick charakteryzuje się dużą mocą i szybkością. Dwuzakresowe Wi-Fi z dwiema antenami obsługuje sieci 5 GHz, zapewniając bardziej stabilne przesyłanie strumieniowe i mniej zerwanych połączeń. Fire TV Stick obsługuje również Dolby Atmos, zapewniając rewolucyjną technologię dźwięku w kompatybilnych domowych systemach audio.

Fire TV w języku polskim

Międzynarodowe wersje urządzeń Fire TV Stick 4K Max i Fire TV Stick będą wyposażone w najnowszą obsługę Fire TV, która oferuje spersonalizowany interfejs użytkownika (UI) w języku polskim. Ma również uproszczony pasek menu głównego oraz możliwość przypięcia ulubionych aplikacji do paska szybkiego dostępu. Funkcje takie jak App Peeks umożliwiają przeglądanie treści z Prime Video i na platformie Netflix, a Szukaj umożliwia odkrywanie treści według kategorii, na przykład filmy i seriale telewizyjne. Dzięki profilom użytkowników, Fire TV dostarczy spersonalizowanych wrażeń maksymalnie sześciu członkom rodziny, zapewniając indywidualne rekomendacje treści, historię oglądania, listy obserwowanych, preferowane ustawienia i wiele innych.

Dostępność i cena

Fire TV Stick 4K Max International Version kosztuje 309,99 zł, a Fire TV Stick International Version 199,99 zł. Oba urządzenia są dostępne w przedsprzedaży, a ich wysyłka do klientów rozpocznie się 17 listopada tego roku. Więcej informacji można znaleźć pod adresami amazon.pl/firetvstick i amazon.pl/firetvstick4kmax.

Niektóre umiejętności i funkcje Alexy mogą nie być dostępne we wszystkich krajach i językach, mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i wymagać oddzielnych opłat za subskrypcję. Wyszukiwanie głosowe Alexa jest zoptymalizowane tylko dla języka angielskiego – nie ma możliwości wyszukiwania w języku polskim.

